Segundo semestre a pleno: Dietrich anuncia más aumentos para colectivos y trenes

Los colectivos y trenes del área metropolitana volverán a aumentar.

Luego de tres aumentos en lo que va del año, esta tarde el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, volverá a anunciar una suba en colectivos y trenes que circulan por el Área Metropolitana. En lo que va del año, las tarifas ya subieron un 67 por ciento. Buscan achicar los subsidios en sintonía con el plan del Gobierno para cumplir las metas fiscales acordadas con el FMI.

El anuncio quedará en manos del ministro Dietrich. Aunque aún no se conocieron detalles, se tratará de un nuevo incremento en las tarifas del transporte público de pasajeros, que este año ya aumentó en tres ocasiones: en febrero, en abril y en junio. Semanas atrás, el ministro no había descartado futuros aumentos, aunque lo más curioso es que esta semana dijo que todavía no existía una definición acerca de un nuevo incremento.

“El Gobierno sigue analizando la ecuación de costos del sector y una vez definido se tomará una decisión”, dijo esta semana el funcionario. Sólo en el primer semestre de 2018, el transporte acumula subas del 67 por ciento. Hasta febrero, el boleto mínimo de colectivo costaba $6. Luego pasó a costar $8 y en abril aumentó a $9, mientras que desde junio cuesta $10.

En cambio, en los ferrocarriles Mitre, Sarmiento y San Martín, la tarifa mínima pasó de $4 a $5,50 en febrero, $6,25 en abril y $6,75 a partir de junio. En el caso de los trenes Roca y Belgrano Sur y Belgrano Norte, aumentó de $2 a $,2,75, $3 y desde junio a $3,25. En el caso del Urquiza pasó de $2,20 en enero, a $3 en febrero, $3,25 en abril y $3,50 desde junio.

Todavía no se supo cuánto será el aumento ni desde cuándo regirán, a pesar de que se sabe que se requiere cerca de diez días para ajustar el sistema de la red SUBE. La modificación en la paritaria del sector y la suba en el precio del gasoil son algunos de los factores que motivan el incremento en las tarifas.

El subte, mientras tanto, continúa estancado en $7,50. El servicio depende del Gobierno porteño, que este año pretendía llevarlo a $12, aunque el incremento fue frenado por la Justicia porteña.

Desde febrero, el Gobierno nacional puso en marcha la Red Sube, el sistema que permite un ahorro a aquellos pasajeros que utilicen diversos medios de transporte en un lapso menor a las dos horas.