Sensualidad democrática: la marca que diseña lencería para el goce de todos los cuerpos

Transparencias, diseños sensuales y coqueteos con la estética bondage son los pilares de diseño de la marca de lencería Elle Van Tok, que busca democratizar la seducción llevándola a la mayor cantidad de cuerpos posibles.

Todos los tamaños y todas las edades están incluidas en la marca.

Así, no sólo trabaja con talles que van del 1 al 5 (es decir, hasta 125 centímetros de busto y 130 de cadera), sino que también se pueden pedir mixtos y combinables sin costo extra en caso de que busto y cadera no coincidan con las medidas preestablecidas.

"Queremos integrar a todas y evitar malestares y discriminación", le explica a BigBang Maru Arabehety, creadora y diseñadora de la marca.

"Para muchas mujeres, ésta es la primera vez que usan prendas sensuales que les van bien. Con las clientas creamos una conexión más allá del producto porque la corporalidad es un tema muy sensible. Al estar abiertos a la inclusión, se dan situaciones delicadas relacionadas con la manera en la que la corporalidad afecta a las mujeres, ya sea por el rechazo de los demás, la violencia de comentarios que se pueden llegar a recibir y, por otro lado, por cómo el sistema comercial las excluye".

La vocación inclusiva de Elle Van Tok no se detiene en los talles. Sus campañas gráficas están protagonizadas por mujeres de todas las edades con cuerpos que se alejan de la imagen hegemónica usualmente asociada con el mundo de la moda. Y esta decisión le trajo a Arabehety cierta resistencia del ambiente fashion.

"Soy diseñadora de la UBA, di clases ahí 15 años, conozco mucha gente del mundo de la moda. Decidí romper con el modelaje tradicional y me dijeron que estaba re loca, muchos no querían hacer fotos con personas que no eran modelos", recuerda.

"Y cuando comencé a hacer esas campañas, hubo comentarios muy agresivos de hombres, aunque por suerte muy pocos. Pero ahora de verdad hay mucha aceptación, veo gente con valores, gente que admiro y referentes feministas que apoyan. Siempre alguien se va a molestar: incluso hay feministas fundamentalistas que comentan agresivamente porque no les gustan la lencería, los tacos altos y el maquillaje".

Trabajo cooperativo

El trabajo de la marca, además, incorpora como otro puntal de su concepto la inclusión de mujeres que están o estuvieron privadas de su libertad para confeccionar las prendas, brindándoles así la posibilidad de generar ingresos en una situación de vulnerabilidad social. En ese sentido, Arabehety sueña con que Elle Van Tok llegue a todas las provincias y sume el trabajo de cooperativas locales.

La marca abrió un casting para todas las mujeres cis y trans.

Por ahora, y mientras se aboca a un casting abierto a mujeres cisgénero y trans que quieran modelar para la marca (ya hay 1000 inscriptas), la diseñadora se conforma con que sus prendas formen parte "de alguna instancia del camino de autoconocimiento y exploración que lleva a ser libre".

"Me gustaría que las que usan mis prendas sientan que se conocen, que se quieren, que están listas para afrontar lo que sea. Y que una vez que sientan eso, que ayuden a otras mujeres. Porque cuando una está fuerte es el momento de ayudar a las demás", resume.