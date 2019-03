Asusta a los padres la reaparición de "Momo", el video viral que invita a los niños a hacerse daño

Uno de los virales más peligrosos volvió a aparecer en grupos de WhatsApp. Se trata del rostro de la muñeca conocida como “Momo”, que incita a los niños a lastimarse, cumplir retos peligrosos e incluso suicidarse.

Momo volvió a asustar.

A pesar de que el artista japonés que la creó aseguró que la muñeca ya no existe porque se pudrió, un grupo de padres comentó en distintas redes que aparece nuevamente en videos infantiles.

Desde YouTube manifestaron que no tienen evidencia de videos que promuevan el reto Momo en YouTube ni en YouTube Kids, aunque en el caso de ser detectado, se eliminará.

El creador dijo que Momo ya no asustará a nadie.

Como se puede observar en los distintos videos que comenzaron a circular a través de la plataforma de mensajería instantánea, el rostro de “Momo” aparece de manera sorpresiva y mostrando elementos cortantes, para asustar a los niños que ven las imágenes.

Al principio, parecen videos destinados a que los vean los más chicos, pero la imagen de esta muñeca interrumpe la secuencia, como en la canción que se hizo popular de “Baby Shark”. Esto no ocurre solamente en Argentina: la advertencia ya es a nivel mundial. Mirá el video en el que apareció.

“Ya no existe, nunca estuvo destinada a que durara. Estaba podrida y la tiré. Los niños pueden estar tranquilos. “Momo” está muerta, no existe y la maldición se ha ido”, había declarado Keisuke Aiso, quien creó la muñeca en 2016 inspirado en una leyenda japonesa sobre una mujer que murió dando a luz y que renació como una “mujer pájaro”.

"Momo se pudrió", dijo su creador.

“La gente no sabe si es cierto o no, pero aparentemente los niños han sido afectados y me siento responsable por eso”, explicó Aiso, quien aceptó que la cuestión ha salido de su control.