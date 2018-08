"Tengo 132 empleados, están hundiendo al país": un empresario 'escrachó' a Luis Caputo

Luego de un día en el que el peso se devaluó casi un 8% y el dólar cerró por encima de los $34, se viralizó un video en el que el presidente del Banco Central, Luis Caputo, fue escrachado e insultado por un comensal en un restaurante.

El video fue viralizado ayer.

"Yo soy empresario, pago las cargas sociales y no alcanza (...) Estás hundiendo al país. Decime ahora ¿qué país querés? Yo quiero un país libre, con perspectivas", asegura el hombre al comienzo de su discurso mientras otros dos hombres lo contenían para evitar que el enfrentamiento termine en una pelea mayor. El incidente ocurrió en el restaurante "Trattoria Olivetti", ubicado en el barrio de Palermo.

Mientras el hombre habla, Caputo permanece sentado con una mujer y evitó responder. Ante su silencio, el hombre lo insultó:"¡Vos sos una mierda! ¡Forro! ¡Estúpido!".

La escena fue filmada por otro cliente desde el primer piso del local, que luego compartió las imágenes en las redes.

No está claro cuándo ocurrió el incidente, debido a que el video no incluye la fecha del registro. Pero se conoció el día en el que se disparó la escalada de la moneda extranjera. Ayer se realizó una nueva subasta de US$ 300 millones y el BCRA los vendió todos, a un valor de $31,60. Sin embargo, el dólar volvió a subir y cerró en en $34,40 en un nuevo récord.