Thelma Fardín denunció que Juan Darthés la violó cuando tenía 16 años: "Se subió encima mío y me penetró"

La expectativa fue enorme y la conmoción también. La actriz Thelma Fardín denunció esta tarde que fue violada hace diez años, cuando tenía 16, por el actor Juan Darthés, durante un viaje a Nicaragua, con motivo de la última gira regional de la exitosa tira Patito feo.

El colectivo Actrices Argentinas había convocado a la conferencia de prensa en el Multiteatro para acompañar la denuncia de Fardín, que está radicada en la Justicia de Nicaragua.

Las actrices presentes en el Multiteatro

Entre las reconocidas actrices que acompañaron estuvieron Anabel Cherubito, Dolores Fonzi, Eleonora Wexler, Griselda Siciliani, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Esposito, Laura Azcurra, , Nancy Dupláa, Violeta Urtizberea, Alejandra Flechner, Bárbara Lombardo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Verónica Pelaccini y Silvina Acosta, entre otras.

Darthés en el ojo de la tormenta.

La conferencia de prensa fue abierta por Laura Azcurra, quien remarcó que “es muy importante lo que vamos a decir esta noche, no nos callamos más. Hay muchas compañeras, compañeros, compañeres que están acá, muchas colectivas presentes”.

En esa línea, bajo el coro de “aborto legal en el hospital”, Melania Agüero, remarcó: “Estamos juntas y organizadas, y vamos a luchar por nuestros derechos”. Fue entonces que Siciliani comenzó a leer el documento escrito por el colectivo Actrices Argentinas.

“Acompañar la denuncia penal radicada en Nicaragua en la unidad especializada de delitos contra la violencia de género del Ministerio Público realizada por nuestra compañera Thelma Fardín contra Juan Darthés”, comenzó leyendo la ex actriz de Sugar.

La palabra de Thelma Fardín, sobre la "violación" que sufrió en manos de Darthés

“Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 yo estaba de gira con un programa infantil muy exitoso (Patito Feo). Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años.

Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ´mirá como me ponés´ haciéndome sentir su erección. Yo decía diciendo que no y me tiró en la cama, me corrió el shorcito y comenzó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y seguía diciendo que no.

Le dije que sus hijos tenías mi edad y no le importó. Se subió encima mio y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo puedo hablar y cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor”.

Thelma Fardín al momento de revelar los detalles sobre la denuncia contra Darthés.

Luego del video en donde Thelma relató la violación por parte de su compañero en la tira Patito Feo, decidió responder algunas de las preguntas de los medios que se hicieron presentes en el Multiteatro. "La persona que entró era alguien del hotel que venía a entregar una tarjeta. Golpeó la puerta, yo me paré, Juan (Darthés) salió de encima mio y salí. Es apersona no vio el momento", aclaró.

Y siguió: "Como todo hecho de violencia sexual fue traumático y es muy difícil hablarlo en ese momento. Lo hice con dos compañeras que tenían 17 años y no tenían herramientas. No se lo dije a nadie más. Esa fue la última gira, era muy fuerte el momento que estábamos viviendo y sumado a esta situación se bloqueó cualquier posibilidad para mi de procesar eso en ese momento".

El comunicado de las actrices

El movimiento de mujeres se propone desterrar un régimen de violencia e impunidad sostenido tanto del estado como en cada espacio donde se juegan relaciones de poder. Están presentes en nuestros trabajos y lugares de formación.

El precio que se nos ha sido impuesto a la hora de desarrollarnos profesionalmente ha sido el de callar y someternos….el 66% de los interpretes afirmó haber sido víctima de algún tipo de acoso y/o abuso sexual en el ejercicio de la profesión.

Se parece más a una norma que a una excepción ¿no? porque a quién vamos a denunciar ¿al jefe de casting? ¿al dueño de la productora? ¿al director de la obra o película? al maestro del teatro?

Este es un fenómeno que ha sacudido internacionalmente a la industria del espectáculo y es funcional a ella. Hoy decimos basta, escúchennos. El tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar.

Las actrices somos ignoradas al denunciar y exponer los abusos. Se duda sistemáticamente de nuestras voces y de nuestros testimonios. En nuestros ámbitos laboral se nos aísla frente a vivencias traumáticas que están naturalizadas y que llevan años identificar y poner en palabras. Mientras tanto el abusador habla, actúa y trabaja con total impunidad. Pretende hacer a la víctima responsable de su propio abuso.

En nuestro medio, la opresión, la cosificación son moneda corriente. Se erotiza y se sobreexpone a niñas y adolescentes en la industria del entretenimiento. Estamos siempre desprotegidas por quienes nos contratan.

Ejemplo, se envían a menores de edad de gira sin tutelaje adecuado. En nuestro medio no hay protocolo de acción contra casos de abuso. Necesitamos herramientas para enfrentar estas cuestiones que además se ven agudizadas por la precariedad laboral y la falta de trabajo. Contra todas esas formas de violencia y que para esto cambie nos ponemos a trabajar desde hoy para dar esta batalla.

Los abusadores tienen el privilegio de utilizar el sistema de justicia para disciplinarnos. Buscan callarnos. Iniciando contra quienes se atreven a romper el silencio causas por daños y perjuicios, o denuncias penales. Mientras que las victimas sufren las prescripciones, dilaciones, malos tratos y descreimiento por parte del aparato judicial.

Thelma pudo radicar la denuncia penal en la justicia, pero otras compañeras que narraron haber sido violentada por el mismo sujeto no pudieron avanzar judicialmente. Animarse a hacer una denuncia es un acto arriesgado cuando el poder judicial nos pone en el banquillo de las acusadas preguntando ´cómo nos vestimos, qué tipo de vida llevamos o si provocamos los ataques´. Frente a este maltrato, esta indiferencia y esta mordaza legal las actrices nos organizamos.

Frente al ´mirá cómo me ponés´, nosotras te decimos ´mirá cómo nos ponemos´. Unidas, fuertes, frente a tu violencia e impunidad, nosotras estamos juntas. Justicia para nuestra compañera y para todos. Esto recién empieza.