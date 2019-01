Tiene 11, la violó un vecino y las madres de sus amiguitas la excluyeron: la reacción solidaria

Indignante. Una nena de 11 años fue violada en reiteradas oportunidades por uno de sus vecinos de Villa Ballester. Después de realizar la denuncia, la madre de la nena, Julieta Colinas, publicó las conversaciones que mantuvo con las mamás de las amiguitas de su hija, después de que ninguna les permitiera asistir al cumpleaños de la víctima.

Morena tiene 11. Fue abusada por un vecino y las mamás de sus amiguitas la excluyeron.

“Destruida. More es la misma nena de siempre. Ella no cambió en nada. Fue abusada, eso no la convierte en una nena mala”, denunció Julieta en Facebook, al tiempo que compartió las capturas de las conversaciones que mantuvo con las otras mamás. En la misma, la mujer les reclama que su hija había gastado todos sus ahorros para festejar su cumpleaños y que ninguna de sus amiguitas asistió, pese a que le habían prometido que lo harían.

“Gracias por traer a la nena a casa. Morena se gastó todos sus ahorros comprando cosas para hacer un picnic con sus amigas y ninguna vino”, disparó con bronca e ironía. La respuesta fue indignante. “Hola Julieta, con todas las cosas que han pasado, por eso no la mandé. Pero si tenés que decirme algo lo hablamos, por mensaje no da”, le respondió una de las madres.

Julieta no salía de su asombro. “¿Las cosas que han pasado con qué? No le hubiesen dicho que sí ayer. Se gastó sus ahorros comprando cosas para merendar las cuatro. Todas le dijeron que iban y ahora la tengo llorando en la cama porque no fue ninguna. ¿Lo decís por el abuso que sufrió Morena? Si querés te llamo, no tengo problema en hablarlo”, desafió.

La respuesta de la otra madre fue aún más indignante. “Vos aprendé a ser más madre porque hasta el momento venís fallando y yo a mi hija la cuido y no voy a dejar que le pase algo. Sabés dónde vivo y lo hablamos por lo tanto ni me mandes mensajes, ni me llames”.

Después de esa conversación, Julieta compartió las capturas en las redes sociales y reflexionó: “Piensan que mi hija es una mala nena, ¿Por qué fue abusada’ ¿Creés que por que tuvo que enfrentarse a algo feo en su vida no puede ser una nena con valores y bien educada? Me duele en el alma estas cosas”.

La respuesta no se hizo esperar y la solidaridad apareció de la mano de los usuarios de Facebook, quienes organizaron para este sábado una merienda popular bajo la consigna “Ni una Morena más”. “Están todos invitados. Apoyemos entre todos y aprendamos a dejar lindos valores. Se realiza en el parque ingeniero Ángel Martín por la tarde”.