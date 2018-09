Todos los años hay la misma cantidad de víctimas: por qué generaron alarma las muertes por estreptococo

El miedo y la preocupación ante un posible contagio de la bacteria Streptococcus pyogenes se propagaron cuando se conoció que en los últimos días seis personas perdieron la vida luego de haber contraído la enfermedad, y no haber sido detectada a tiempo.

Por eso, BigBang habló con varios especialistas en el tema, quienes explicaron que este tipo de virus es muy común en nuestro país (aparece siempre en esta época), y que lo más importante ante estos casos es estar alerta para que la persona reciba un tratamiento rápido, para que evitar que el cuadro se agrave.

En las últimas semanas murieron seis personas por padecer estreptococo.

Consultado por este portal, Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explicó que el estreptococo es un grupo de bacterias, las cuales se pueden manifestar de diferentes maneras en una persona, como es en el caso de una angina, una faringitis, una afección respiratoria o hasta un problema en la piel.

Además, el médico aclaró que la realidad es que hoy "el 20% de la población tiene la portación de la bacteria en la garganta", pero que normalmente nuestro sistema inmunológico logra detener el ataque. Sin embargo, en algunos casos los anticuerpos fallan, y ahí es cuando resulta muy importante consultar a un médico para un diagnóstico rápido y acertado.

La bacteria suele estar presente en la garganta de muchos aunque no tengan síntomas.

Según reveló Teijeiro, es muy fácil detectar si una persona esta infectada con este virus, ya que existe un test rápido que permite que el paciente sepa en 20 minutos si tiene o no la bacteria en su garganta.

Los síntomas de esta enfermedad son comunes: el paciente puede tener fiebre, dolor de garganta, malestar en general, y hasta una erupción en la piel. Lo importante es que se haga la consulta con velocidad, para que los médicos puedan recetar un antibiótico, lo que evitaría que el germen avance más.

En la mayoría de los casos, el contagio se produce de persona a persona, ya que cuando la bacteria se aloja en la garganta, si uno estornuda o escupe gotitas de saliva cerca de otro, puede provocar que también adquiera la enfermedad.

Lo mismo ocurre con los besos, o el uso de una misma botella de agua o vaso, cuando la saliva esta presente, el virus que se aloja en la garganta puede pasar a otro cuerpo.

El contagio se produce a través de la saliva.

Con respecto a los pacientes que fallecieron recientemente en diferentes provincias, el doctor aclaró que no hay que alarmarse desmedidamente, ya que este tipo de casos pasan todos los años, y "no hay posibilidad de que llegue a ser una epidemia" porque la población se puede defender con su sistema inmunológico.

"Cuando no se tiene anticuerpos ahí sí se puede generar un contagio masivo, pero este no es el caso. Ahora se está determinando si este microbio es más agresivo que lo habitual, pero parecería ser que no", explicó el médico de la Sociedad Argentina de Infectología, al mismo tiempo que aclaró que "lamentablemente en la Argentina siempre tuvimos muertes".

"Los padres siempre tienen que estar atentos. Un chico en edad escolar tiene más probabilidades de contagiarse porque esta en contacto con muchas personas, pero esta enfermedad tiene cura, la gripe no tiene un antibiótico para curarla, entonces es importante aprovechar eso", dijo.

Los especialistas recomiendan que padres y médicos estén atentos ante los síntomas.

Por su parte, Lautaro de Vedia, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, comentó que esta bacteria es "muy común" en el país, pero que en algunos casos puede provocar una infección invasiva, la cual pasa a la sangre y genera un cuadro mucho más complicado.

"Todos los años hay estreptococo y esta enfermedad se da mucho en este época. Pero en general, esta bacteria es muy tranquila, porque se trata con penicilina", dijo a este portal, al mismo tiempo que destacó "que hay que llevar tranquilidad".

Sobre esto, comentó que lo principal en este tipo de afecciones es hacer la consulta con un médico y mantener los cuidados de siempre, que son el correcto lavado de manos y la ventilación de los ambientes.

Lo principal es hacer una consulta rápida al médico.

"No podemos hablar de epidemia porque no es una media de casos superior a lo habitual, por lo menos hasta el momento. Se están estudiando las bacterias, a ver si hay algo que no es lo habitual, pero no es una situación para alarmarse", aseguró.

Por último, aclaró que en los casos donde se produce una muerte por estreptococo, muchas veces ocurre que existe una asociación con el virus de la gripe, lo que predispone que la persona tenga las defensas bajas y la bacteria penetre.

Del mismo modo, la doctora Noemí Coe, médica y alergista del Hospital Alemán, explicó a BigBang que la bacteria Streptococcus pyogenes no puede vivir en climas muy fríos o muy cálidos, por lo que en esta época del año es habitual que aparezca.

Los principales síntomas son fiebre, dolor de garganta y decaímiento.

"Lamentablemente, esta vez se hicieron públicas las muertes, pero todos los años en esta época pasa", ya que según ella, muchas veces los profesionales creen que se trata de una enfermedad viral, y en realidad no lo es.

"Esta alerta que se generó sirve para que los médicos se tomen mas tiempo para revisar a los chicos, y que los profesionales y los padres estén alerta ante los síntomas", cerró.