Toqueteos y acosos: la dura denuncia contra profesores y rectores de las egresadas del Nacional Buenos Aires

El discurso de egresados del jueves en el Colegio Nacional Buenos Aires se convirtió en un inesperado espacio de denuncia cuando se leyó un comunicado en el cual varias alumnas denunciaban hechos de acoso por parte de preceptores y profesores.

"Año 2015. Tenemos quince o dieciséis años. Subimos las escaleras para llegar al aula y nos encontramos con este preceptor. Nos ofrece su servicio de masajes, evalúa junto a nuestros compañeros cuál es el mejor culo del año y les comenta cómo se garcharía a una de nuestras compañeras. También hay besos y manoseos que nos incomodan", expresaron apuntando hacia el preceptor Diego Riveiro.

Lluvia de denuncias

Otro de los denunciados fue el profesor de matemáticas Jorge Blumenfarb a quien señalaron por toqueteos y comportamientos inapropiados. "A sus favoritas nos pide que seamos sus secretarias o que le mandemos fotos de nuestras vacaciones por mail. A quienes no le agradamos nos denigra buscando complicidad con nuestros compañeros varones y haciendo comentarios sobre lo pronunciado de cierto escote", recordaron las alumnas.

"No nos olvidamos de Jorge Bottaron, profesor de informática, y la cosificación de la que nos hizo objeto. No nos olvidamos de Fernando Guarnaccio, docente de historia, y sus comentarios homofóbicos y misóginos. No nos olvidamos de Julián Lisczynsky, profesor de educación física, y sus distinciones entre rubias y morochas en las clases. No nos olvidamos del ex vicerrector Agustín Zbar que hace cinco años golpeó a una compañera en una sentada. Y nunca nos olvidaremos del director de esta orquesta, el rector Gustavo Zorzoli, que además expuso ante los medios de comunicación el caso de abuso de una compañera en el contexto de una toma con el fin de deslegitimar la medida de fuerza", agregaron.

Somos Mujeres y Disidencias del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Las autoridades del colegio, en diálogo con La Nación, aseguraron que se trató "de un escrache por razones políticas alentado por la izquierda más radicalizada". Por su parte, Zorzoli, aseguró que "no hubo denuncias formales sobre estos sucesos" pero que de todas maneras convocará a las estudiantes que firmaron el comunicado a una reunión.