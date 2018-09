Demandan insumos para retomar sus tareas. El gobierno de la provincia dice que tardan demasiado en terminar los barcos y que no es rentable.

Trabajadores del Astillero Río Santiago tomaron el ministerio de Economía de la provincia, en la ciudad de La Plata, en demanda de insumos para trabajar. Lo que demandan son insumos para retomar la producción: exactamente lo mismo que demandan sus compañeros que tomaron hace cinco días el astillero, ubicado en la localidad de Ensenada. En este caso, decidieron la toma en protesta por la suspensión de la reunión que iban a mantener con el ministro Hernán Lacunza.

El astillero está parado desde hace dos meses y tiene dos construcciones pendientes que no se pueden retomar si no aparecen los insumos. El Gobierno de la provincia se había comprometido a convocarlos para reactivar la planta y discutir paritarias, pero no lo hizo. Luego de semejante parálisis, los trabajadores temen por su fuente de trabajo.

En el gobierno provincial, sostienen que el astillero está sobredimensionado, que no es rentable y que tarda demasiado en terminar las obras comprometidas., así como denuncian sobreprecios e irregularidades. Por el momento, parece difícil que se logren acercar las posiciones.