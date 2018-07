Tragedia de Once: a seis años y medio, ninguno de los condenados está preso

A casi seis años y medio de la Tragedia de Once, y a pesar de que hubo un juicio con condena ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, ninguno de los 21 condenados por el siniestro ferroviario que provocó 51 muertes y más de 700 heridos se encuentra tras las rejas por esta causa. A fines de agosto la Justicia resolvería un recurso y así la condena comenzaría a cumplirse.

Esa suerte, confió una fuente judicial a BigBang, podría cambiar después de la feria judicial. Ocurre que tras el fallo de la Cámara que confirmó la decisión de Tribunal Oral Federal N° 2, los 21 condenados interpusieron recursos extraordinarios. Si llegara a ser rechazado, como esperan los familiares, la condena quedaría firme, aunque podrían interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema.

En la Tragedia de Once murieron más de 50 personas y hubo 700 heridos.

Se trata de un complejo entramado judicial. En el primer juicio, que finalizó el 29 de diciembre de 2015, se condenó a 21 personas entre ex funcionarios, empresarios y el motorman del tren Sarmiento, Marcos Córdoba. El segundo juicio, conocido como “Once 2”, comenzó en septiembre del año pasado y tiene en el banquillo de los acusados al ex ministro de Planificación Julio De Vido, acusado por estrago culposo y defraudación al Estado.

Ayer De Vido declaró en los alegatos y le apuntó al motorman, al señalar que “Córdoba no accionó los frenos”. “Como ministro no podía abocarme a las cuestiones de la Secretaría de Transporte. Yo no designé a los secretarios, lo hizo el Presidente”.

Marcos Córdoba, el motorman del Sarmiento, fue condenado a tres años y tres meses.

En el primer juicio, los ex secretarios de Transporte de la era K, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, recibieron condenas a ocho y cinco años y medio cada uno. Sergio Cirigliano, uno de los dueños de la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) recibió primero una condena a nueve años, pero la Cámara se la redujo a siete en mayo pasado. Al motorman Córdoba se la redujeron a tres años y tres meses.

Sin embargo, ninguno de los condenados se encuentra tras las rejas. El único que está en prisión de Jaime, pero por otro delito, aunque también vinculado al sistema ferroviario: el supuesto pago de sobreprecios en la compra de material rodante a España y Portugal durante su gestión.

No hay ningún preso por la tragedia de Once.

El recurso extraordinario para evitar la prisión fue interpuesto por los directivos de TBA, los ex funcionarios y los empresarios tras el fallo de Cámara del 8 de mayo pasado. “Lo más probable es que se los rechacen y queden detenidos”, se esperanzó ante la consulta de BigBang el abogado de una de las querellas de familiares, Leonardo Menghini, quien además es tío de la última víctima hallada en la formación Chapa 16 del Sarmiento, Lucas Menghini Rey.

Ricardo Jaime es el único de los condenados que está preso, aunque es por otra causa.

Como los 21 condenados interpusieron ese recurso y luego hubo cambios en algunas de las defensas oficiales, la decisión se fue demorando.

La expectativa de los familiares es que el rechazo llegue para fines de agosto y que desde entonces la condena se haga efectiva. Para esa misma fecha, se espera que finalicen los alegatos del Tribunal Oral Federal N° 4 en el segundo juicio.