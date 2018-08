Tristeza, angustia y desesperación: estaba embarazada de gemelas y le entregaron sólo una beba

Eduardo y Griselda estaban viviendo un sueño: ambos son padres de tres chicos, pero siempre soñaron con tener cinco. Por esta misma razón, no se sorprendieron cuando el destino les trajo la feliz noticia de que estaban esperando gemelas.

La mujer de 34 años transcurrió un embarazo de 38 semanas sin mayores sobresaltos y dio a luz en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué el 14 de agosto. Fueron cuatro ecografías las que se hizo la mamá de las nenas y en todas se habló de “dos corazones”.

El papá de las nenas no pudo presenciar el parto y esperó durante horas las noticias de los médicos que atendieron a Griselda. Pero el sueño se volvió una historia de terror, cuando una de las enfermeras salió con un solo bebé en brazos. Los padres, angustiados, pidieron explicaciones, pero recibieron siempre la misma respuesta: “¿Qué otra? Hay una sola bebé”.

Los estudios habían determinado que Griselda estaba en la dulce espera de gemelas.

Al recibir esta noticia, producto de la desesperación y la angustia que derivó en una crisis de nervios, Griselda se descompensó y ambos tuvieron que volver, obligados, a su casa. Llenos de bronca y sufrimiento. “Nadie me avisó que podía o no entrar al quirófano. En los tres embarazos anteriores me habían dicho que podía asistir, esta vez no”, contó Eduardo.

El Baby shower de las gemelas.

Visiblemente conmovido, el hombre de 35 años rompió en llanto y explicó que la enfermera, luego de mostrarle a una de una bebas, se dio vuelta y se fue. “Se fueron escondiendo todos. Me dijo que no había otra beba. Mi señora le entregó la ropa de las dos bebes, empecé a buscar explicaciones y sacan a mi señora del quirófano toda anestesiada”, sumó.

Según contó Eduardo, al lograr despertar a su pareja, le preguntó que había ocurrido con la hermanita de su hija, pero Griselda no supo responderle. “Le dije que había una sola bebé y empezó a llorar”, explicó y agregó que la jefa de sala de obstétrica, la Doctora Furnari, no quiso atenderlo. “Me mandó a hablar a uno de los colegas de ella”, señaló.

Las lágrimas del desesperado papá que busca saber qué pasó con su hija.

Eduardo denunció en una Comisaría de Adrogué que su pareja ingresó embarazada de gemelos al quirófano del hospital Lucio Meléndez y, cuando salió, le dijeron que solo había una "sola bebé" y aseguró que encontró a su mujer desmayada. “Me dieron una sola nena. Cuando pregunté qué había pasado, se rieron en mi cara y me faltaron el respeto", cerró el papá.

La justicia busca determinar qué fue lo que pasó.

Antes de parir, según consta en la denuncia, los profesionales del establecimiento realizaron los estudios correspondientes y dejaron constancia de que la mujer estaba a la espera de gemelos. "Quedate tranquila, te vas a quedar internada porque tus bebés ya son grandes", fueron las palabras que habrían utilizado los médicos antes del parto.