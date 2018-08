Turismo, sexo y algo más en París: anécdotas viajeras

Cuando le dije a mi psicólogo “esto le pasó a un amigo”, no me creyó. Es cierto, suena a que me pasó a mí, pero… Bueno, ustedes pueden creer lo que quieran.

Como ante cada viaje, este colega amigo, vamos a llamarlo Andrés para preservar su identidad, se dispuso a armar la valija. Él sostiene, sobre la base de su propia experiencia, que el 99% de las veces que empacó preservativos, el amor… bah el sexo, se le negó. Pero de todas formas y como parte de lo que llama “un ritual personal”, colocó algunos junto con los calzoncillos con corazones (obvio que tiene uno especial), las medias y demás prendas para afrontar el viaje. Por delante tenía París, con el aire impregnado de fragancias y romanticismo, con el glamour a flor de piel y el desparpajo y la carne hechas historia en los cabarets Lido o Moulin Rouge. Claro que si a este combo le sumamos, como hizo Andrés, el recuerdo imborrable del film “Último tango en París”, con Marlon Brando, María Schneider y un pan de manteca como protagonistas, la valija, por no decir la libido de mi amigo estaba exultante. Así llegó a París. Inflamado. Colmado de expectativas. Y no de las que suelen alimentar los centímetros de tinta de sus columnas en uno de los grandes diarios nacionales.

Yo creo que Dios se apiadó. Que de alguna forma intercedió para que Andrés descubriera exactamente lo que fue a buscar a la “ciudad luz”. No hablo de los clásicos e ineludibles Torre Eiffel, Louvre, Pompidou, Notre Dame o el Arco del Triunfo. Mucho menos de Montmartre y la Basílica de Sacré-Couer o el Palacio de Versalles que, por supuesto, visitó oportunamente. Aunque su nota de París deja entrever que posiblemente haya sitios que no llegó a conocer, estoy seguro de que sí visitó el Barrio Latino porque fue allí donde coincidieron con “la rusa” que le quitó el aliento y lo enredó entre sábanas de hotel. No me voy a explayar en el encuentro en Shakespeare y Co., la famosa librería que por esos azares del destino los sedujo de manera independiente para, una vez dentro del local, unirlos en ese huracán de testosterona que los depositó en el cinco estrellas que alojaba a mi amigo.

Según sus propias palabras, “fue la magia de la primavera parisina”, la cual describe escasamente como “plagada de flores”. Yo les puedo asegurar que París es exquisita en cualquier época del año, pero en esa estación en particular… puf! Pero no los quiero distraer… Dice que bastó la coincidencia de sus manos sobre un ejemplar anglosajón de… no recuerdo qué título, un par de sonrisitas cómplices y la celeridad de un Uber. Y agrega, con una pubertad desempolvada y con olor a naftalina, un “Por suerte tenía forros”.

Sobre lo que pasó después no hay precisión horaria ni temporal, presumo que para no quedar expuesto en lo referente a su rendimiento. Pero Andrés, aficionado a la literatura, lo describe como un recorrido intempestivo por las “Cincuenta sombras de Grey”, “La carne” de Rosa Montero, “El amor en los tiempos de cólera” de García Marquez y hasta incluso algo de “La historia de O” de Dominique Aury. Mencionó también a Corin Tellado que no sé bien donde encaja en la historia y al Kamasutra, pero asegura que “no más dos páginas”. Lo cierto, para ser más claros y gráficos, es que la rusa desplegó saberes y prácticas amorosas como una verdadera matrioska (mamushka), sorprendiendo una y otra vez a mi geronte amigo que afirma que pasó por todos los estados, amor, odio, cariño, furia e indefensión. Esto último cuando quedó atado a la cama durante seis horas hasta que una mucama lo liberó luego de encontrarlo en posición poco ortodoxa y cubierto tan solo por la vergüenza. De más está decir que la rusa, que no era rusa sino argentina y ese solo un apodo, le robó todas sus pertenencias. Pero bueno, más allá de esta grata y también desagradable experiencia, mi amigo desea ir nuevamente a París porque asegura que viajar es un placer.

*Por Esteban Goldammer

Publicista, escritor y viajero. Autor de Relatos de un HDP que viaja gratis por el mundo.