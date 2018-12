Un ex juez de San Juan defendió a Darthés: "A veces la que escracha usó el arte de seducir"

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de San Juan, Adolfo Caballero, rechazó el “método del escrache”, y cuestionó que a la denuncia penal contra el actor Juan Darthés se le hubiera sumado una acción pública. “A veces esa mujer que escracha usó el arte de seducir para conseguir un beneficio particular”, disparó el magistrado en polémicas declaraciones.

El ex juez de la Corte sanjuanina que criticó los escraches.

Las declaraciones de Caballero surgieron apenas un día después de que la actriz Thelma Fardin denunciara a Darthés por una violación ocurrida cuando ella era menor de edad, durante una gira de la tira Patito Feo en Nicaragüa. Para el ex juez de la Corte sanjuanina, “la solución no es el escrache”.

Según Caballero, Darthés ya está “condenado socialmente”, y remarcó que eso es “apresurado e injusto”. “Hay que sufrir la condena de algo que uno no cometió simplemente porque la mayoría lo dice. Hay que ponerse un poquito en el lugar del otro”, agregó.

La actriz Thelma Fardin denunció a Juan Darthés en la justicia de Nicaragua.

Lo curioso es que para el ex presidente de la Corte de San Juan - renunció al cargo el 1° de diciembre - “la mejor solución es el buen juicio, con la posibilidad de defenderse, porque, a veces, esa mujer que está escrachando usó el arte de seducir para conseguir un beneficio particular, y como no le fue bien, la venganza es denunciar acoso”.

“No es bueno que la opinión dominante sea la que acusa y condene y que no prueben. Hay que brindar la posibilidad de la legítima defensa. Hay que respetar el derecho y ser justo, dar a casa uno lo suyo”, insistió Caballero.