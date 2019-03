Un poderoso analgésico en venta en nuestro país, eje de una millonaria demanda en Estados Unidos

La empresa que fabrica el OxyContin está siendo acusada de no advertir su potencial adictivo.

La familia Sackler, propietaria de los laboratorios farmacéuticos Purdue Pharma afronta una demanda multimillonaria en Estados Unidos por contribuir a la grave crisis de drogas en el país a causa de la fabricación y distribución del calmante a base de opioides OxyContin.

El OxyContin es un fuerte analgésico.

La demanda es encabezada por más de 500 ciudades, condados y comunidades tribales de Estados Unidos y acusa a ocho miembros de la familia de "enriquecerse con miles de millones de dólares mientras cientos de miles de personas morían".

"Esta nación se enfrenta a una epidemia de adicción a los opioides sin precedentes que fue iniciada y perpetuada por los demandados para su propio beneficio, en detrimento de cada uno de los demandantes y sus residentes", señala el texto de la querella.

El OxyContin, fármaco en el ojo de la tormenta, es el nombre comercial de la oxicodona, la cual que se sintetiza a partir de la tebaína, una sustancia presente en el opio, por lo que pertenece a la misma familia de drogas que la heroína. Es un potente analgésico.

Purdue Pharma, su fabricante, está acusada de engañar a médicos y pacientes sin advertirles de los peligros de su uso, y de inducir a una sobreprescripción de este fármaco a muchos pacientes que no lo necesitaban.

La demanda está encabezada por más de 500 ciudades.

"Esta demanda es parte de un esfuerzo continuado de abogados a sueldo para señalar a Purdue, culparla de toda la crisis de opiáceos en Estados Unidos y juzgar el caso en el tribunal de la opinión pública en lugar del sistema de justicia", señaló Robert Josephson, portavoz de la empresa farmacéutica, en un comunicado.

Se vende en Argentina

En Argentina, el OxyContin es distribuido por Mundipharma Pharmaceuticals, un laboratorio norteamericano instalado en nuestro país. De acuerdo a Clarín, el analgésico está registrado en la ANMAT, se vende bajo receta oficial y en el sitio oficial del organismo se informa sobre sus componentes y efectos adversos.

"No lo vendemos mucho, no es muy utilizado en Argentina. Cada país tiene sus particularidades, y en Estados Unidos se toma mucho más", señaló al matutino Martín Gravano, responsable del laboratorio quien aseguró que no han tenido reportes sobre problemas relacionados a su uso en nuestro país.