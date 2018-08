Una buena para los inquilinos: los propietarios tendrán que pagar el costo del contrato

Las inmobiliarias y los propietarios de inmuebles ya no podrán hacer que las comisiones y los contratos corran por parte de los inquilinos. Ayer, la Justicia rechazó un planteo que realizaron en conjunto el Centro de Corredores Inmobiliarios y por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCIBA) en en el que se pedía que se declare la inconstitucionalidad de la ley que se sancionó en la Legislatura el año pasado.

Esa normativa, la 5.859, establece entre otras cosas que el costo del contrato más las comisiones no podían superar el 4,5% del mismo y que debían ser costeadas por el propietario y no por el inquilino, algo que las cámaras inmobiliarias no estaban dispuestas a otorgar y que incluso intentaron hacer que se modifique durante el debate y sanción de la ley el año pasado.

“Si bien la Ley N°5.859 no resuelve la totalidad de las problemáticas que enfrentan las/os inquilinas e inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, mitiga una de las problemáticas vinculadas a las barreras de acceso a la vivienda en alquiler, como es el pago de la comisión inmobiliaria”, sostuvieron desde la Asociación Civil por Justicia y la Igualdad que fueron junto con la organización Inquilinos Agrupados quienes se hicieron cargo de la representación en la demanda de las Cámaras contra el Gobierno de la Ciudad.

En su fallo el juez en lo contencioso administrativo y tributario Lisandro Fastman, consideró como válidos todos los argumentos que esgrimió el fiscal ante el juzgado dentro los que se encontraba que los legisladores no se habían extralimitado dentro de sus funciones al buscar regular el mercado y que la Ciudad podía tener tranquilamente un sistema diferente al del el resto de las provincias debido a que tiene autonomía y “facultades suficientes para regular la materia”.

En la provincia de Buenos Aires hay dos proyectos que se encuentran en el mismo sentido e Inquilinos Asociados hace tiempo que busca que el Congreso le dé una sanción a la ley de alquileres para regular la materia.

Un dato clave es que la ley lo que hace es evitar que las inmobiliarias le cobren a los inquilinos los gastos de gestoría y de administración, que es el famoso 4,5% del contrato. Si están pensando en alquilar, o renovar tu contrato, también es clave saber que sólo te tenes que hacer cargo del mes de adelanto y del depósito que tiene que ser el equivalente a un mes promedio de todo el contrato de dos años.