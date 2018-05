Ursula Vargués y Vicky Donda también vivieron situaciones "incómodas" con el ex titular de la DAIA

El escándalo estalló el sábado, cuando Esmeralda Mitre aseguró que vivió una situación de abuso con Ariel Cohen Sabban, por entonces titular de la DAIA. "Me tocó un pecho y me quiso dar un beso en la boca. Ahí le dije que tenía que irse y entró en crisis", relató la actriz. Como consecuencia, Cohen Sabban fue apartado del cargo y reemplazado por Alberto Indij.

La actriz había puesto en duda la cifra final de fallecidos y desaparecidos durante la última dictadura militar.

Lo cierto es que luego de que se hicieran públicas las acusaciones de la actriz contra el ex titular de la DAIA, nuevas voces se sumaron a esta denuncia pública. Úrsula Vargués, quien debió pedir disculpas ante la DAIA en reiteradas oportunidades por algunos dichos que fueron considerados antisemitas, aseguró que vivió una situación similar con Cohen Sabban.

“Me sucedió un poco lo que le sucedió a Esmeralda, aunque fue por distintos dichos. La DAIA me convocó a pedir disculpas. Nunca quiero ofender a nadie y consideré que si había hecho mal a alguien no tenía ningún problema de hacerlo. Antes de ir, a través de Whatsapp, (Cohen) me pidió de vernos en mi domicilio, a lo cual yo me negué“, reveló la conductora.

Cohen Sabban fue apartado de la DAIA.

En ese contexto, la ex panelista de Nosotros a la Mañana remarcó que después de su visita a la DAIA y de sus disculpas, volvió a escribirle a Cohen Sabban. “Me sentí una víctima, me quedé sin trabajo. Nuevamente me citó en su domicilio, y dejé de contestarle. Yo le decía de tomar un café y él me decía en ‘un domicilio’, utilizaba esa palabra”, contó Vargués.

La DAIA no había quedado conforme con las disculpas de Úrsula y la llevó ante la Justicia

En esa línea, la diputada Victoria Donda también reveló que fue otra “víctima” del ex titular de la DAIA. "El tipo es baboso y me hizo sentir toda la incomodidad que se siente ante una persona que siente la impunidad de tener poder, en este caso por estar al frente de una institución y por ser varón", señaló en diálogo con Clarín.

Según recordó, en abril del año pasado, cuando participó de un encuentro en la institución que representa a la comunidad judía en la Argentina, Cohen Sabban se mostró como un “baboso” en público. "No hizo nada denunciable, no estuve sola con él, pero tuvo las actitudes que tiene un baboso", describió Donda.

La legisladora por Libres del Sur remarcó que en este momento es importante “ser solidarias” con Esmeralda Mitre" y afirmó que, por suerte, solo la “incomodó”. La hija de Bartolomé Mitre, director de La Nación, relató que durante el primer encuentro que mantuvieron en la DAIA, el ex presidente de esa entidad le pidió una reunión en su casa para "solucionar" la situación.

Vicky Donda se mostró molesta con el ex titular de la DAIA.

“Lo recibí y me pidió que me sentara a su lado. Me preguntó si me podía abrazar y me dijo que me iba a convertir en una heroína. Le dije que eso no me interesaba y entonces me pidió que fuera un mes a un colegio alemán para hacer una especie de probation y aprender acerca de esa tragedia. Además de eso, quería que fuera a Alemania con unos chicos, me dijo que el viaje costaría unos 80.000 dólares y que podía pagarlo en cuotas", contó la actriz al hablar con radio Mitre.