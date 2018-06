1 /5 [VIDEO] Por aire y por tierra: cómo es la búsqueda del buque desaparecido en Chubut [VIDEO] Por aire y por tierra: cómo es la búsqueda del buque desaparecido en Chubut [VIDEO] Por aire y por tierra: cómo es la búsqueda del buque desaparecido en Chubut [VIDEO] Por aire y por tierra: cómo es la búsqueda del buque desaparecido en Chubut [VIDEO] Por aire y por tierra: cómo es la búsqueda del buque desaparecido en Chubut

Pasaron más de 48 horas desde la desaparición del buque pesquero "Rigel" y la búsqueda se intensifica: son tres barcos guardacostas, 31 buques pesqueros, un avión y 2 helicópteros los que están abocados a la búsqueda. Luego de que se haya confirmado que el cuerpo encontrado en el mar corresponde al capitán de la embarcación, las autoridades se movilizan para encontrar al resto de los ocho tripulantes en el lugar en el que se registró la última comunicación, al sudeste de Chubut.

Fue encontrado el cuerpo del capitán.

Mediante un comunicado, la Armada informó que la aeronave B200 Marítimo realizó un rastrillaje aéreo y de radar y analiza sumar otra nave al operativo en el día de hoy. Además, operan en la zona de la emergencia los guardacostas "Prefecto Fique", "Prefecto Derbes" e "Ingeniero White", un avión y dos helicópteros.

A su vez, distintos efectivos patrullan la zona costera de Rawson y 31 pesqueros colaboran con la visualización de las aguas de alrededores. También se dirigen al lugar el guardacosta SB-15 Tango, el mismo buque del Servicio de Salvamento que en 2017 localizó el casco hundido del "Repunte". Según se explicó, ese buque cuenta con una "campana de buceo".

Prefectura informó además que las tareas de búsqueda del Rigel son coordinadas desde el Servicio de Tráfico Marítimo mediante la asignación de zonas de búsqueda a través del sistema SARMAP, "un software de última generación creado específicamente para producir una rápida predicción de los movimientos de los objetos a la deriva y personas perdidas en el mar".

Rodrigo Blanco, Salvador Taliercio y Luciano Mieres.

El tiempo pasa y los familiares de los tripulantes desaparecidos partieron ayer por la tarde desde Mar del Plata hacia Puerto Madryn. Ayer un grupo se acercó temprano a la sede de Prefectura Naval Argentina (PNA) en el puerto para reclamar precisiones en la información.

"No daba más el motor y además se le habían apagado todas las luces"

#EmergenciaEnElMarArgentino Amplio operativo de Prefectura para encontrar al buque Rigel https://t.co/ZcPr9pOlFO — Prefectura Naval Arg (@PrefecturaNaval) 10 de junio de 2018

La madre de uno de los tripulantes del buque pesquero denunció que su hijo le contó que el barco estaba roto. "No daba más el motor y además se le habían apagado todas las luces. Al principio no salían porque no estaba en condiciones de partir", contó Graciela Godoy, madre de Nahuel Navarrete, sobre los problemas eléctricos que presentaba el barco hace tiempo, y sostuvo además que no revisó el buque antes de zarpar.