[VIDEO] Un muerto en La Matanza durante una toma de tierras: la CTEP denuncia que lo mató la policía

En la madrugada de hoy, durante una toma de tierras, el militante de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) Rodolfo "Ronald" Orellana fue asesinado en Puente 12, Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Ignacio Matos, de la CTEP, señaló a BigBang que lo ocurrido fue "un fusilamiento" y que Rodolfo recibió "dos tiros, uno en la espalda y otro en la boca", de parte de efectivos de la policía de La Matanza.

Orellana tenía cinco hijos y trabajaba como textil como parte de la CTEP de Villa Celina. "La policía reprimió con balas de goma y después con balas de plomo", señaló Matos, quien además explicó que hay "varios compañeros detenidos, varios de ellos heridos con balas de goma". Los nombres de los detenidos son Mirian Calizaya, Hugo Vedia, Wilson Delgado y Alanes Coria. Esta tarde, a las 17, la CTEP ofrecerá una conferencia de prensa, donde se explayará sobre lo ocurrido.

Según explicó el dirigente, los hechos se fueron complicando. "Empezó con cuatro efectivos policiales, después se sumaron más. Cuando intentaron trasladarlo ya estaban fallecidos. No fue en absoluto un procedimiento legal: forma parte de la "doctrina Chocobar".

Marcas de balas de goma en el brazo de uno de los militantes.

La versión de la policía acerca de los hechos es diametralmente distinta: niegan haber matado a Orellana y remiten a una gresca entre bolivianos y paraguayos que habría incluido el uso de armas de fuego. De acuerdo con la versión policial, lo que se hizo fue dispersar a la gente que estaba en la zona.

Según ellos, "varias horas después arribó un hombre de 36 años sin vida al hospital Balestrini con un disparo de arma de fuego. Llegó en un auto particular. Se está investigando qué sucedió con la víctima en ese intervalo de tiempo". Sin embargo, hay un dato concreto que contradice a la policía: quienes la acusan son, precisamente, allegados a las víctimas.

Y hay un video, terrible, donde sus amigos y allegados, mientras esperan que reaccione, acusan a la policía. La policía niega haber baleado a Orellana y afirma que la herida corresponde a un machetazo: dudas importantes que se pueden esclarecer fácilmente cuando se haga la autopsia.

Bajo este marco, el informe médico señaló que en las placas de abdomen, tórax y cráneo no se observa ningún proyectil alojado. Al mismo tiempo, señalaron que el cuerpo no presentó ningún orificio de salida, por lo que se descartó que fuera herido por un impacto de bala. “Posee un orificio de entrada en el omoplato producto de un elemento punzante”, señalaron fuentes del caso y remarcaron que está herida no necesariamente pudo haber provocado la muerte, ya que además el cuerpo registra otra marca punzo cortante en la cabeza.