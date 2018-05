Video viral: la tierna confusión de dos abuelas que quieren sacar una foto en la Basílica de Luján

Dos amigas quisieron retratar la basílica pero no pudieron porque en realidad estaban grabando en modo selfie.

Aunque para muchos resulta sencillo manejar un celular, lo cierto es que todavía existen problemas para adultos mayores que a pesar de que intentan usarlo normalmente, muchas veces se encuentran con que no saben cómo hacerlo.

Una cosa así pasó con dos señoras que, sin querer, grabaron un gracioso video mientras intentaban sacarle una foto a la Basílica de Luján.

Dos señora intentaron sacar una foto y provocaron un video viral.

Según se puede ver en las imágenes que registraron, las dos abuelitas viajaron hasta Luján para disfrutar de su fin de semana, aunque las cosas se complicaron cuando intentaron retratar a la Basilíca.

"¿Por qué no me saca lo que estoy enfocando?, fue la primera pregunta que se hizo una de las señoras tras intentar fotografiar la Iglesia. Aunque su amiga también probó, ambas se dieron cuenta de que el teléfono estaba en una opción diferente que no les permitía sacar una foto convencional.

A pesar de que intentaron de todo, lo cierto es que ninguna de las dos pudo descifrar que, lo que en realidad pasaba, era que el celular grababa en modo selfie.

Cansadas de probar, finalmente las dos abuelas se dieron por vencidas y decidieron pedirle ayuda a una pareja de chicos que estaba a su lado. Antes de entregarles el teléfono, le dijeron: "Chicos, entendidos en la materia, ¿cómo se saca la foto?"

El video resultó muy gracioso en las redes sociales y, rápidamente, logró más de 370 mil reproducciones y fue compartido más de 12 mil veces.