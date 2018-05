[Viral] Le faltan brazos y piernas: es campeona de trampolín

Isabelle Weall, de 14 años, le enseñó al mundo entero que cuando algo se quiere lograr, con mucha perseverancia se logra. Conocida en las redes sociales por hacer tutoriales de maquillaje, esta joven inglesa se enfrentó a una grave meningitis cuando era una niña, y en consecuencia, debieron cortarle la mitad de sus brazos y también de sus dos piernas.

Sin embargo, esas dificultades no le impidieron que se convirtiera en una de las youtubers más conocidas del momento, ni tampoco que resultara campeona de trampolín dos veces.

Isabelle Weal sufrió de meningitis cuando era una niña.

La historia de vida de Isabelle Weall no fue nada fácil. Cuando tenía siete años, mientras estaba en el colegio, comenzó a sentirse muy mal. De inmediato fue trasladada hacia un centro médico, pero antes de llegar al lugar, sufrió un infarto y tuvo un fallo orgánico múltiple.

Afortunadamente, Weall logró sobrevivir, y una vez internada, los médicos determinaron que la niña se había contagiado de meningitis bacteriana y le dijeron a sus padres que debían amputarle sus brazos y piernas para salvarla.

A sus 7 años le debieron apuntar sus brazos y piernas.

Siete años después de aquel traumático momento, que no resultó nada fácil de sobrellevar, la adolescente se convirtió en la ganadora de un campeonato nacional de trampolín, y hace sólo un mes, volvió a conseguir el primer puesto.

Debido a todo lo que sufrió en su niñez, "Izzi", como la llaman en su familia, decidió abrir un canal de YouTube para mostrar a través de videos que a pesar de sus discapacidades físicas, puede maquillarse, ejercitarse, jugar con sus hermanos, cocinar y hasta salir de shopping con amigos.

Algunas de sus filmaciones tienen hasta 1 millón de visualizaciones, y sólo en su cuenta de YouTube cuenta con más de 53 mil suscriptores.

"He tenido una reacción que no esperaba, me llegan mensajes de otras personas que atravesaron lo mismo agradeciendo que transmita valores tan fuertes. Todos me animaron a seguir adelante con este proyecto", contó Weall a los medios cuando le preguntaron por la creación de su canal.