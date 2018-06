Wanda Nara salió a bancar a Amalia Granata y la destrozaron en las redes

Amalia Granata fue desvinculada del programa 'Todas las tardes' donde se desempeña como panelista. El motivo, según explicaron las autoridades del canal, fue su polémico tuit en el que relacionaba la muerte de María Eugenia Laprida, una de las hijas de La Trilliza de Oro María Eugenia Fernández Rousse, a causa de un cáncer de mama, con la campaña por la legalización del aborto. Aunque para Granata, el verdadero motivo para ser despedida se debe a su fuerte postura contra la legalización del aborto. Incluso denunció "censura".

El mensaje que generó el despido.

Hasta acá todo parece, dentro del contexto, una situación de conflicto entre las partes y nada más. Pero lo insólito es que aparece Wanda Nara. Si, la mujer de Mauro Icardi via Twitter apoyó a la ex del Ogro Fabbiani. "Cuanta razón tiene AMALIA GRANATA. El derecho nuestro termina donde inicia a latir otra vida dentro nuestro, con todo el derecho del mundo a VIVIR!".

De esta forma, Wanda se posicionó como una defensora de "las dos vidas" y se reafirma la grieta entre las Nara debido a que Zaira, su hermana, está a favor del aborto y la rubia dejó claro que no está de acuerdo con su hermana. "Prevención, adopción, y responsabilidad. No solo por un embarazo no deseado también por las enfermedades que vienen por no cuidarse...".

Granata asegura que fue censurada.

Pocos segundos después de que Wanda posteara ese mensaje, recibió un gran número de críticas en las redes sociales. "Yo entiendo su postura pero no metan la adopción en el medio no tienen idea lo que pasan los chicos en el proceso de adopción", le cuestionó enfadada una usuaria.

"Salí de la burbuja, adoptar no es como se ve en (la película) Matilda", sumó otra mujer y la blonda le respondió. "Pero podes prevenir o luchar por una adopción más fácil y rápida!".

Wanda Nara contó con algunos mensajes de apoyo.

Los comentarios criticando su postura se acumularon, muchos de ellos finalizados con el emoji de corazón verde, color que representa la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.

Pese a todo, Wanda cerró afirmando su postura: "Podes elegir cuidarte o no! Pero quiénes somos para quitarles la vida a nuestros hijos", escribió y no contestó por el momento ningún otro mensaje.

Como si fuera poco, el mensaje enviado por Nara junto al de Granata motivaron a que Nancy Pazos aproveche para lanzar un 'palito' para ambas.

El mensaje de Nancy contra Nara y Granata.

"En el mundo que vamos dejando atrás hubo mujeres que creyeron sacar ventaja del macho proveedor. Se sintieron cómodas Minimizaron la humillación de perder hasta el apellido. Hoy resisten con uñas y dientes el cambio de paradigma. Es miedo a lo nuevo", escribió. ¿Comienza una nueva batalla?