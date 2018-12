Y ahora que sí nos ven: las disculpas de los que apoyaron a Darthés y el apoyo a Thelma

Luego del denuncia de Thelma Fardín por violación contra Juan Darthés, muchas voces comenzaron a sonar y muchas posiciones comenzaron a cambiar. Una suerte de "reconstrucción" después del desgarrador relato de la actriz. La primera en hacerlo fue Ana Rosenfeld -la ex abogada del actor-, quien no sólo renunció a su defensa, sino que también manifestó sentirse "decepcionada".

"Si la tuviera delante mío a Calu, le pediría perdón por haber desconfiado de su palabra", dijo la abogada ante las cámaras de Intratables. Las declaraciones de la letrada fueron el puntapié inicial para un pedido de disculpas por parte de algunos de los que defendieron a Darthés, pese a las denuncias en su contra.

Darthés fue denunciado por violación a una menor de edad.

Rosenfeld explicó el por qué de su decisión. "En su momento creí en la palabra de Juan Darthés y me convenció de que lo que realmente estaban diciendo de él no era correcto. En el día de ayer, después de haber confirmado que estábamos frente a la gravedad de la denuncia que se hizo, di una paso al costado", explicó.

Lo cierto es que cuando Calu Rivero reveló que sufrió acoso por parte de Darthés durante las grabaciones de Dulce amor, la China Suárez salió en defensa del actor. "Es de los compañeros más respetuosos que tuve. Cuando trabajé con él, conocí a su mujer y a sus hijas y me di cuenta de que era así. Yo le decía a mis amigas: es raro trabajar con un actor que no te mire el cu...", fueron sus palabras en ese entonces.

Luego del duro relato de la víctima, rodeada por mujeres colegas, Suárez usó su cuenta de Twitter para disculparse por sus declaraciones a favor del actor. "No sólo retiro lo dicho hace unos años, sino que pido perdón de corazón por haber dudado de una víctima sólo porque 'conmigo fue respetuoso. Todos debemos aprender y 'matar' al 'machito' que llevamos dentro de una vez por todas". Incluso, expresó su apoyo a Calu y a Fardin. "Yo no quiero enseñarle a mis hijas a cuidarse de violadores, enseñale a tus hijos a no violar, a no abusar. Mi apoyo y sincero abrazo y solidaridad para con Calu y Thelma. Perdón y gracias", sostuvo.

El mensaje de Esquivel.

También, algunos de los ex compañeros de elenco de Patito feo expresaron su solidaridad y afecto en las redes sociales. En primer lugar, Laura Esquivel, protagonista de la tira infantil, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram. "Te adoro con el alma, te abrazo fuerte", escribió en las redes sociales junto a una imagen de la época en la que trabajaron juntas en la exitosa ficción de El Trece. "Sos inmensamente valiente", aseguró Esquivel.

Brenda Asnicar también usó su cuenta de Twitter para dejarle un mensaje. En su posteo, la actriz escribió: "Estoy en Colombia, qué dolor no poder acompañarte hoy. Qué dolor saber que estuve tan cerca y lejos a la vez. Mucha fuerza. #MiraComoNosPonemos".

Gastón Soffritti, otro miembro del elenco, habló sobre el tema en TN. Admitió estar sorprendido y contó que nunca vio nada extraño durante las grabaciones o las giras. "Esto me sorprendió mucho. Lo que me tiene mal es cómo no vimos nada. Me pregunto eso. Quizás eso es lo que me tiene mal. Haber estado en esa gira y no haber registrado nada", inició su relato.

"Esto me sorprendió mucho. Lo que me tiene mal es cómo no vimos nada"

El actor repasó cómo eran sus las giras y explicó que pasaban muchas horas junto al actor denunciado. "Estuvimos desde los 15 a los 17 años. Esto sucedió más al final de las giras. Compartí la gira con todo el elenco. Nosotros viajábamos todos juntos sin nuestros papás. Estábamos a cargo de la producción, en un hotel, en el más importante de cada país donde íbamos y compartimos el mismo piso todos", detalló.

Soffritti se solidarizó con la denunciante.

"No nos dimos cuenta y eso mismo es lo que más me afecta, cómo nadie vio nada. Hace un par de meses atras hablé con ella por otro tema y ayer me quedé así, viendo la conferencia en shock", admitió, y sumó su opinión sobre Darthés: "Es un tipo con el que compartíamos muchas horas. no puedo creer la noticias, es todo raro, estoy raro". Por último, el actor recordó que las madres de Laura Esquivel y Brenda Asnicar se sumaban a los viajes para acompañar a sus hijas. El resto de los actores lo hacían mediante la firma de sus padres para delegar la responsabilidad a la producción.

Otra de las voces esperadas fue la de Marcelo Tinelli, quien en ese momento era la cabeza de la productora Ideas del Sur, responsable del programa. El conductor no se explayó demasiado y dejó que fuera Florencia Peña quien hablara sobre la denuncia expuesta en la conferencia.

"Es para destacar y aplaudir el pedido de Justicia que con tanta valentía y trabajo llevaron adelante las Actrices Argentinas. Chapeau, felicitaciones. Ojalá se haga Justicia. Un beso grande a todas, fue impresionante, impactante", dijo Tinelli.

"Hoy fue una jornada histórica por varias razones. Desde hace mucho tiempo se viene trabajando por el empoderamiento de las mujeres. Esto le pasa a muchas en el ámbito laboral, lo importante es que nos sintamos juntas. Más allá de lo que pasó con Thelma, la Justicia más grande será que esto no vuelva a pasar más", sostuvo y siguió: "No queremos volvernos machos, somos personas con nuestros derechos. No están solas, mujeres, acá estamos".

El conductor finalizó hacer mención alguna sobre la ficción: "Ojalá se haga Justicia y acompañamos al colectivo de Actrices Argentinas y, por supuesto, a Thelma Fardín".

Recientemente, y para la sorpresa de muchos, Sebastián Estevanez escribió un mensaje en su cuenta de Twitter: "Calu (Rivero), te pido disculpas públicamente. Abrazo fuerte".

Las palabras del actor.

También Eva de Dominici publicó un extenso comunicado en Instagram en el que revela su arrepentimiento por haber defendido a Juan Darthés.

"Defendí en su momento a una persona en la que confiaba mucho. Lo consideraba un amigo, uno de esos compañeros excepcionales que siempre me ayudó y se portó de maravilla con mi familia y conmigo. En su momento pensé que la persona que estaba denunciando estaba confundida por las incomodidades de una escena. Y como yo personalmente viví el abuso de poder viniendo de mujeres (porque también pasa) y mi familia y yo sentíamos tanto cariño por la persona denunciada, no le creí, o no quise creer. Pero luego me fui enterando de otras cosas, de mujeres que sufrieron situaciones similares, hasta que me enteré lo de Thelma y la llamé".

"Yo también formé parte de esas giras, yo tenía 12 años en ese momento y mi padre solía pedirle ese mismo hombre que me cuide, y él lo hizo siempre. Hablando por teléfono con Thelma me puse a llorar, se me rompió el corazón. Porque esa no era la persona que yo conocí, sentí una decepción enorme, y se me vino encima la responsabilidad de haber defendido públicamente a la persona incorrecta. Ahí pedí mis disculpas en privado y luego públicamente, por lo cual me peleé fuertemente con un familiar que me acusó de haber traicionado a un amigo, diciendo que estaba seguro de que él sería incapaz de hacer algo así, que la chica algo habrá provocado". "Ahí entendí de donde venía mi razonamiento de mier... Somos todos hijos del patriarcado que nos ha incorporado dudar primero de la mujer, nos metieron un chip machista en la cabeza y así nos fuimos culpando entre mujeres, permitiendo que nos denigren libremente, aceptando ser parte del juego, somos las brujas. El patriarcado nos ha cagado la vida tanto a mujeres como a hombres y nos ha podrido la mente. Nos quisieron enemistar y hoy estamos abrazadas". Luego en otro posteo la actriz sumó un mensaje en Instagram dirigido a Thelma. "Te abrazo Thel. Le quiero dar infinitas gracias a mi hermana, María, que con 18 años fue la única en mi familia que con todo su amor desde el primer día me agarró de la mano y me dijo que aunque duela, tenía que abrir los ojos... Esperanza por las nuevas generaciones. #sevaacaer".

LA VOZ QUE LE DIO FUERZAS PARA HABLAR

Calu Rivero fue la primera que se animó a denunciar en los medios a Darthés. La actriz aseguró que el actor se propasaba con ella en las escenas de besos y sexo que tenían que grabar juntos en la ficción Dulce amor. Poco tiempo después, las actrices Ana Coacci y Natalia Juncos salieron a contar que también habían sido acosadas por el intérprete en el ámbito laboral.

Estas múltiples acusaciones impulsaron a Fardín a contar detalles de un traumático episodio que vivió en su adolescencia. Luego de la conferencia, Rivero habló y la respaldó.

"Estoy en shock, no me sale otra palabra. Demoledor, podría decir, te juro que cuando lo pueda poner en palabras promete explayarme, pero estoy totalmente atravesada. 'No es no', y que de una vez se entienda. Es todo lo que puedo decir", arrancó en diálogo con Telenoche.

"Creo que el momento en el que yo ya hablé era otro, agradezco la solidaridad que yo tuve en ese momento, y siento que en ese momento en el que ella sienta esa sororidad que es enorme, desde el colectivo de actrices, la gente, la prensa, te juro que estoy en shock", agregó.

"Me parece que es importante que se entienda que hoy es su momento, es su momento, es su historia, su valentía, su relato. Es muy fuerte, tiene unos ovarios, es muy fuerte lo que hizo poder sacarlo, y saber que lo que viene ahora es liviandad, es sacarse eso que incomoda , y que te duele, y sacarlo, es realmente muy emocionante para mí", sostuvo en referencia a la denunciante del actor.

"Mi juicio tiene una instancia mucho más avanzada, pero yo soy antes que todo soy persona, soy mujer, y vivo mi vida, y quiero ser parte de todo esto que estoy viviendo, atravesando. Soy sorora, empatizo, y sobre todo quiero construir una sociedad mucho más hermosa, y me parece que éste es un momento en el que hay que estar", remarcó.