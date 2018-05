Y al final llegó la tormenta: 10 canciones para acompañar la tarde lluviosa

La lluvia comenzó a caer con fuerza sobre el suelo porteño y según el Servicio Meteorológico Nacional se espera una fuerte tormenta con copiosas precipitaciones de hasta 100 milímetros, mucho viento y posible caída de granizo. El panorama no puede más ideal. Si, ideal para escuchar música, ver películas, estar en casa y hacer lo que más nos guste.

Escuchar música, ver series o dormir.

Por eso, la redacción de BigBang seleccionó diez canciones para pasar las horas lluviosas ya sea en el trabajo, en casa o simplemente en viaje para cumplir cualquier tipo de obligación.

Shine on you crazy diamond - Pink Floyd

Rock en estado puro. Canción del año 1975, incluida en el disco Wish you were here, uno de los álbumes más emblemáticos de la banda liderada por Roger Waters. En verdad se trata de una extensa composición, dividida en nueve tramos, todos compuestos por el vocalista inglés. La siguiente versión son los nueve fragmentos unidos, que en total se prolongan por más de 25 minutos, la más extensa de la banda.

Quedándote o yéndote - Luis Alberto Spinetta

Quedándote o yéndote pertenece al disco Kamikaze, de Luis Alberto Spinetta, editado en 1982. La revista Rolling Stone lo seleccionó en el puesto 24 del ranking de las 100 canciones más escuchadas del rock nacional. Con el correr de los años se transformó en uno de los grandes clásicos, una balada con melodía dulce y una letra que bien puede ser una declaración de amor.

A mí la lluvia - Antonio Birabent

“A mí la lluvia no me inspira”, toda una declaración de principios. También el ámbito nacional, Antonio Birabent editó esta canción en el disco Todo este tiempo, de 1994. Con el correr de los años, se convertiría en una de las canciones más conocidas de Birabent.

In between days - The Cure

Lejos estamos del Friday I’m in love, el clásico de los viernes por excelencia. Sin embargo, The Cure nos deleita con una canción repleta de energía, para afrontar un martes de tormenta que podría prolongarse durante toda la jornada. Es uno de los temas más famosos de la banda que lidera Robert Smith. Fue grabado en 1985, y editado en el disco The head on the door.

Older and taller - Regina Spektor

Canción nueva. La rusa Regina Spektor presentó un mes y medio atrás su nuevo material, Remember us to life, y Older and Taller fue el segundo corte de difusión luego de Bleeding Heart. Como en la gran mayoría de sus canciones, habla del amor y el desamor. En este caso, a partir de una historia de desencuentros.

À Primeira Vista - Chico César

De regreso a América, pero no a la Argentina. Otra canción de amor, que por estas tierras suena más que conocida, ya que fue grabada por el propio Pedro Aznar, en su disco Quebrado vivo, de 2009. Pero À Primeira Vista le pertenece Chico César, y fue incluida en un disco en vivo en el año 1995. Luego la grabaría Daniela Mercury, Pedro Guerra y hasta Los Pericos.

Cactus - Gustavo Cerati

Uno de los mejores trabajos de Gustavo Cerati como solista: Fuerza Natural. Año 2009, tiempo antes de sufrir el ACV en Venezuela. Allí el ex Soda Stereo incluye Cactus, el octavo tema del disco. La canción tuvo varios covers, uno de ellos a cargo de Abel Pintos. Sin embargo, nada supera a la versión original.

Agua - Horacio Fontova

La canción es de Los Piojos y fue grabada en el disco Ritual, de 1999 por la banda que entonces lideraba Andrés Ciro Martínez. Sin embargo, años más tarde sería interpretada en una exquisita versión en vivo por Horacio Fontova en voces y Lito Vitale en teclados. Agua, cayendo del cielo: con furia y sin freno. Tema para un día de lluvia por donde se lo mire.

Wonderwall - Oasis

Los hermanos Gallagher grabaron en 1995 la que sería una de las canciones más conocidas de su historia. Pertenece a su segundo álbum de estudio, (What's the Story) Morning Glory? Tras su estreno alcanzó el segundo puesto en los charts del Reino Unido. Ese año finalizó en el puesto 10 de los rankings ingleses. Hasta 2012 vendió más de 1,26 millones de copias en todo el mundo.

Confiá - Fito Páez

Cerramos la lista de diez canciones ideales para escuchar con un día de lluvia de la mano del rosarino Fito Páez. La canción fue incluida en el disco homónimo, editado en 2010, y si bien describe un profundo desamor, trata de aportar una mirada positiva: “Y si algo aprendimos en el mundo es que el mejor momento aún no vino, está por llegar”.