"Yo no defiendo abusadores", aseguró Burlando en un cruce con una periodista experta en violencia de género

Después de la conferencia de prensa realizada ayer a la tarde por el colectivo Actrices Argentinas, en la que Thelma Fardín denunció que fue abusada sexualmente por Juan Darthés, esta tarde el abogado Fernando Burlando habló en Intrusos y se cruzó con la periodista Luciana Peker, quien lo acusó de defender a abusadores.

Fernando Burlando y Luciana Peker protagonizaron un fuerte cruce en Intrusos.

En medio de un debate intenso en el que también participaban Julia Mengolini y la actriz Anabel Cherubito, Luciana Peker le pidió a Burlando que no defendiera esta vez a Darthés, como lo había hecho en otras oportunidades con otros personajes muy cuestionados de la farándula.

Enojado ante este comentario, el letrado comenzó el móvil disgustado, y antes de hablar de Darthés, le preguntó a Peker si le podía dar la lista de todos los abusadores que él había defendido a lo largo de los años. Además, le sugirió que no dijera mentiras al aire y aseguró que no representaba a hombres acusados de abuso.

"¿Vos sos abogada o periodista?". Peker: "Bueno, este es el problemita. C uando te están diciendo esto, no te están preguntando si sos abogada o periodista, ¿ sabés lo que te está diciendo? Teneme miedo. Yo busqué cuidar a Thelma de abogados como vos y me gustaría que no hagas esta defensa".

Burlando: "Explicame cuál es el cuidado porque no entiendo. Me parece que es tendencioso lo que decís. Vos sabés que el juicio que le hicieron a Calu Rivero se lo hizo una abogada, no un abogado".

"Explicame cuál es el cuidado porque no entiendo. Me parece que es tendencioso lo que decís. Vos sabés que el juicio que le hicieron a se lo hizo una abogada, no un abogado". Peker: "Me parece muy mal que Ana Rosenfeld haya iniciado ese juicio y me parece muy bien que se haya bajado. Vos a mi me intimidás".

Burlando negó las acusaciones de la periodista.

Peker: "Me intimida tu poder. Me intimida el dinero que hay que tener para defenderse. Thelma no tenía el dinero para conseguir una abogada, por eso no quería hablar".

Thelma no tenía el dinero para conseguir una abogada, por eso no quería hablar". Burlando: "Vos estás equivocada. Yo no defiendo a ningún abusador. Yo lo único que defiendo hasta este momento han sido chicas que han tenido problemas. Si te intimida un abogado que defiende a chicas que llevan a juicio a abusadores, degenerados o golpeadores, te estás equivocando. Informate , porque estás diciendo cosas que no son ciertas"

"Vos estás equivocada. Yo no defiendo a ningún abusador. Yo lo único que defiendo hasta este momento han sido chicas que han tenido problemas. Burlando: "¿Con qué autoridad ella puede referirse así hacia mi persona? Hoy Eguillor (Rodrigo) está preso, ¿fuiste vos la que lo metió preso? Billiris (Gerardo) está precisamente ahora en un juicio oral. ¿Quién de ustedes fue a ver a esas chicas? Esto no se termina en actrices. El género femenino es atacado, es vapuleado y ha sido pisado durante años. Andá a preguntarles a estas chicas que defendí si Burlando es un abogado con poder o si les cobró".

Thelma Fardín denunció por abuso sexual a Juan Darthés.

Ante este acalorado intercambio, finalmente Burlando decidió aclarar que él comenzó a ser abogado del actor antes de que fuera acusado de abuso sexual.

"Yo lo defiendo en una causa donde él es querellante, y no está denunciado, ni nada por el estilo", añadió, al mismo tiempo que dijo que para encarar o no una defensa de abuso lo primero que tiene que hacer en hablar con Darthés para poder decidir.

Darthés podría ser defendido por Fernando Burlando.

De este modo, sostuvo que una vez que converse con él, ahí decidirá si cree o no que es inocente. Según él, de aceptar que lo que dice el actor es verdad, elegirá defenderlo, sino de lo contrario dejará de lado su patrocinio.

"Si tiene algo que ver con este tremendo hecho, Burlando no va a estar. A Juan lo conozco desde hace un año y me parece que nos merecemos una charla. Una vez que me aclare el panorama, yo tomaré una decisión", cerró.