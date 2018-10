“Yo no quiero promesas, a mí dame de comer”: el rap viral de dos nenes en el tren Roca

El video de dos nenes rapeando en un vagón del ferrocarril Roca con duras críticas al Gobierno se volvió viral en las últimas horas. Se los observa plantear duras críticas a la gestión y apuntan: “Me aumentaste el colectivo, me aumentaste el pan, ¿y a los sueldos del pueblo cuándo los vas a aumentar?”, disparan en un momento de la canción.

En las imágenes se observa a los dos adolescentes rapeando en el tren Roca. “Señor político, señor millonario, ¿por qué no baja a caminar por los barrios? Sólo va en campaña, para prometer y no cumplir jamás”, dicen. “No estoy predicando, sólo pido lo que corresponden. Niños en la calle tapándose con cartones, y usted sigue disfrutando”, remarcan en otro tramo.

“Su hijo quiere ir a Disney en avión, el hijo del laburante no recibe educación. Seguro esto no suena en la tele porque estoy rapeando lo que no le conviene. El país se está pudriendo y lo que más me duele es que a lo que pasa hoy mañana lo sufren los nenes”.

LA LETRA COMPLETA

“Señor político, señor millonario por que no baja un día a caminar por los barrios, pero no solo baja a campaña presidencial para prometer y no cumplir jamás, vete y en la cara dígame por qué se esconde, no estoy mendigando, pido lo que corresponde, niño en la calle tapándose con cartones y usted disfrutando de sus mansiones, se anda paseando con sus autos lujosos y el pueblo viajando en colectivo apestoso, su hijo quiere ir a Disney y lo manda en avión, el hijo de un laburante no recibe educación”.

“Y seguro esto no suena en la tele porque estoy cantando lo que no le conviene mi país se está pudriendo y lo que más me duele que lo que pasa hoy mañana lo sufren los nenes, me aumentas el colectivo me aumentas el pan, pero el sueldo del pueblo cuando lo vas a aumentar, la plata no alcanza, de qué cuentas me hablas por eso las cosas en mi país están como están, dicen que mis raps es mala influencia para la gente, le molesta al presidente estos versos calientes, parece a mi lado pregúntele a la gente cual de nosotros dos acá es el delincuente, hay elecciones lo recuerda que bueno es viene a mi barrio y hace un re cartel es amigo tuyo de tu vecina de aquel, yo no quiero promesas a mí damede comer te llenás los bolsillos con billetes de 100 tenés plata para los barrios y me regalaá un tren”.

“Estando todo mal decís que está todo bien, la gente está enloquecida ya no saben qué hacer, no me pongas en la tele cuánto aumenta el dólar, poneme la cifra de la gente que acá muere por hora, niño roba y mata a una señora familia destruida, no hay frases consoladoras, si el pueblo de sus mentiras se alimentaria estarían engordando días tras día, ladrón no es el que roba por que le hace falta, ladrón es el que se lleva millones y anda con traje y corbata, te vas de viaje en el mundo a tirar la plata, cuando en mi país para comer juntan latas”.