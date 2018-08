"Yo también he decidido eludir..." Por qué el posteo viral sobre el cambio de algoritmo de Facebook no sirve para nada

A comienzos de año, Mark Zuckerberg reiteraba su visión sobre Facebook como una red social en la que los usuarios pasen cada vez más tiempo pero de una forma mejor invertida. Son más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo y para el creador de esta plataforma es importante mantener la conexión de las personas. Ante el crecimiento de las FanPages dentro del sitio, Zuckerberg decidió hacer un cambio en el algoritmo para frenar el alcance orgánico de las publicaciones de marcas, sitios y comercios establecidos dentro de Facebook.

Ese cambio generó distintos mitos y versiones confusas que derivaron en cadenas de mensajes y posteos al por mayor en los que se explica falsamente cómo eludir la modificación del algoritmo de Facebook.

Los cambios en el algoritmo.

"Yo también he decidido eludir la modificación del algoritmo de Facebook, observando que ya no veo tantas publicaciones de amigos. Aquí es cómo evitar escuchar a los mismos 25 amigos de fb y nadie más. Tu Sección de noticias muestra recientemente sólo las publicaciones de las mismas personas, alrededor de 25, varias veces el mismo, porque Facebook tiene un nuevo algoritmo. Su sistema elige a las personas que leen tu publicación. Sin embargo, me gustaría elegir para mí, así que les pido a todos un favor. Si lees este mensaje déjame un comentario rápido, un "hola", una pegatina, todo lo que quieras, así que se mostrará en mi sección de noticias. Si no Facebook elige quién me muestra, y no necesito Facebook para elegir a mis amigos. Los medios sociales se refieren a la comunicación. Copia y pega este texto en tu muro para que puedas disfrutar de más interacción con todos tus contactos y eludir el sistema. Gracias por el dato de los que ya han copiado y pegado lo anterior. Toca el dedo en todo este post y aparece " copia ". haz clic en " copiar ", y luego ve a tu página, inicia un nuevo post y pon tu dedo en todo el campo blanco. Aparece "pegar", haga clic y aquí está, acaba de copiar. Gracias". Esta una de las tantas versiones del mensaje que muchos copian y pegan en sus estados. Pero no es más que otra cadena errónea e innecesaria.

La red social configuró los cambios y por más técnica, tip nerd o hechizo bajo la luna llena, nada detendrá lo que Zuckerberg anunció. Los verdaderos afectados serán los dueños de las FanPages, que pese a su éxito en las redes no lograrán aparecer con prioridad en el News Feed (más conocido como muro de Noticias). Las fotos personales, de amigos o conocidos se verán primero y ya se nota el cambio.

Las modificaciones en el algoritmo de Facebook no afectan a los usuarios: lo que cambió en Facebook desde el 11 de enero pasado es el suministro de noticias . En realidad, lo que el cambio de algoritmo pretendía era precisamente lo contrario de lo que dice esta cadena: privilegiar las publicaciones personales en desmedro de las corporativas, ya fueran corporaciones, negocios o medios.

Fanpages, las víctimas del cambio de algoritmo.

"Clasificamos el news feed según la relevancia que cada publicación pueda tener para ti, y aunque hemos realizado algunas actualizaciones que podrían aumentar el número de publicaciones que ves de tus amigos, tu news feed no está limitado a 25 de ellos", dijeron en Facebook en febrero pasado, cuando se viralizó la primera versión -en inglés- del texto que ahora todo el mundo comparte en español, sobre todo los usuarios argentinos. Algo es cierto: a mayor interacción con tus contactos, es más probable que te aparezcan sus publicaciones en el feed. Pero eso no quiere decir que interactúes con sólo 25: el promedio usual es de unos 300 contactos.

.Los emprendedores y dueños de marcas que cuenten con su página en la red tienen algunas opciones para amortizar el golpe que implica la pérdida del espacio de difusión. Se recomienda modificar las formas de administración de contenido y cuidar mucho la publicidad paga.

¿Cómo? Seguí los siguientes consejos:

Contenido inteligente

Recordá que con el nuevo algoritmo de Facebook tus publicaciones orgánicas ya no tendrán el mismo alcance de antes, por lo tanto, procura que el contenido sin inversión fomente respuestas reflexivas. Es decir, aquellas que inviten a los usuarios a interactuar con la publicación. De esta manera, la actividad que realicen en tus post seguramente aparecerá en la time line de tus seguidores.

Boca a boca

No hay publicidad más efectiva que la que hacen tus usuarios. Realiza contenido que invite al internauta a compartirlo en su muro y mencionar tu marca, puedes valerte de algún beneficio a cambio del share. De este modo, las publicaciones que se hagan directamente en los perfiles de las personas tendrán mayor oportunidad de alcanzar nuevos seguidores y que estos a su vez compartan tu contenido.

Contenido visual

En redes sociales, las imágenes pueden comunicar más que un post muy extenso. Arma una estrategia donde las imágenes jueguen un papel central. Recuerda que estas deben de ser de buena calidad, con un sentido que conecte con el posteo y que además aporte algo más a lo que quieres comunicar.

Pauta publicitaria

Algo que también debes se debe tener en mente es que, con el nuevo algoritmo de Facebook, se debe replantear la estrategia en la inversión que destinás a tus publicaciones y orientarlo a público real que las consume. Esto es posible si se analizan las estadísticas y los informes que brinda la plataforma.

Pese a que parece que el cambio es negativo se podría considerar como una oportunidad para revisar la estrategia de mercado. Suena a conformista pero no hay nada que hacer para evitar los efectos del algoritmo.