Zaffaroni, sobre la baja en la edad de imputabilidad: "Van a hacer lo mismo que ya hizo la dictadura"

El ex juez de la Corte rechazó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años, como propuso el Gobierno. "Si los meten en una cárcel sabemos que los marcan, los violan y les condicionan carreras criminales", señaló a BigBang.

El ex juez de la Corte Suprema habló con BigBang sobre la reforma al Régimen Penal Juvenil.

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia y actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Raúl Zaffaroni, aseguró que la baja en la edad de imputabilidad de los menores que impulsa el Gobierno provocará más violencia, y analizó que “es puro verso que van a resocializar a los jóvenes: van a hacer lo mismo que ya hizo la dictadura”.

En diálogo con BigBang, el prestigioso jurista rechazó cualquier tipo de proyecto para reducir la edad en la que pueden ser imputados los menores de 16 años. El Gobierno impulsa un proyecto que reformará el Régimen Penal Juvenil y permitirá condenar a adolescentes de 15 años que cometan delitos graves como homicidios, violación, secuestros o robo con armas. Para el resto de los jóvenes, el proyecto prevé un plan de “recuperación socio-educativa”.

No es la primera ocasión en que Zaffaroni rechaza este tipo de proyectos. El ex juez de la Corte Suprema señaló que este debate “sale a relucir cada vez que el totalitarismo financiero quiere generar más violencia”. “Es puro verso que los van a resocializar, van a hacer lo mismo que ya hizo la dictadura y ella misma debió dar marcha atrás, porque la adolescencia es un hecho y la ley no puede cambiar ese hecho, el adolescente es un inmaduro y eso lo saben y conocen todos”, remarcó.

El actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni.

Tampoco es la primera vez que se busca avanzar en una reforma al Régimen Penal Juvenil, que data de 1980. En 2009, el Congreso ya había comenzado a tratar cambios similares, que también reducían la edad desde la que un menor podría ser imputado. En aquel entonces Zaffaroni fue expositor en la Cámara de Diputados y sostuvo que la reducción “agravaría la situación con otra inconstitucionalidad”. Allí, propuso aplicar penas diferenciadas de las que recibiría un adulto y pidió reducir la cantidad de niños y adolescentes institucionalizados.

“Si los meten en una cárcel, con el nombre que quieran darle, el resultado ya sabemos cuál es: los marcan, los violan y les condicionan carreras criminales”, señaló el magistrado de la CIDH semanas atrás, ante la consulta de BigBang. Además, indicó que “casi no hay menores de 16 años involucrados en homicidios”, y precisó que “hay muchos más mayores de 50 años”. “Los números cantan, los menores de 16 son sólo molestos para la policía, pero nada más”.

Para Zaffaroni, la baja en la edad de imputabilidad generará más violencia.

Zaffaroni también cuestionó con firmeza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por impulsar la baja en la edad de imputabilidad. “Si la ministra quiere incentivar la violencia, repartir armas, criminalizar adolescentes, condicionar carreras criminales, todo eso es funcional al colonialismo del capital financiero y a la misión de sus procónsules locales”, analizó el abogado.

En esta línea, Zaffaroni precisó que “todo esto viene bien para que discutamos estas cosas y nos distraigamos de la quiebra económica que tenemos en puerta como resultado del endeudamiento que han provocado en un macrodelito de administración fraudulenta y del que algún día tendrán que responder a la Justicia”.