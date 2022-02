A 10 años de la tragedia de Once, los condenados gozan de libertad condicional y domiciliaria

A 10 años de la tragedia de Once, la gran mayoría de los condenados durante el primer juicio están gozando de libertad condicional o prisión domiciliaria. Ex funcionarios, empresarios y el maquinista de la formación Chapa 16 del tren Sarmiento que la mañana del 22 de febrero de 2012 impactó contra la estación, donde murieron 51 personas y hubo más de 700 heridos.

En un nuevo aniversario de la mayor tragedia ferroviaria del país, casi todos los condenados por la Justicia llegaron fuera de prisión. El juicio ante el Tribunal Oral en lo Penal Federal N° 2 (TOCF2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini, había comenzado el 18 de marzo de 2014 y duró casi dos años.

En el juicio se juzgaron dos hechos: por un lado, el accidente, con su secuela de muertos y heridos, y por otro lado, si hubo dolo en la gestión de la empresa ferroviaria y gestión ministerial. Luego de rechazar las conclusiones de cuatro de los seis peritos y solicitar que sean procesados ​​por falso testimonio -el perito ingeniero Alejandro Héctor Leonetti fue detenido por el juzgado y dos años después todos ellos fueron absueltos-, el 29 de diciembre de 2015 se dictó sentencia por la que se condenó a 21 personas y se absolvió a siete. Sergio Cigliano, uno de los dueños de Trenes de Buenos Aires (TBA) fue condenado a nueve años de prisión.

A él se le sumaron Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, ex secretarios de Transporte, que fueron condenados a ocho y a seis años de prisión, respectivamente. A ambos se les inhabilitó de forma perpetua ejercer cargos públicos. Mientras que Marcos Córdoba, el maquinista, fue condenado a tres años y seis meses de prisión y también se le prohibió conducir trenes durante seis años. Fue en octubre de 2018 la Cámara de Casación dejó firme el fallo de primera instancia y confirmó las penas de prisión para todos los responsables, aunque en algunos casos redujo las penas. La larga lista de 21 condenados incluye varias particularidades.

En primer lugar, algunos de los responsables que fueron detenidos, no están presos por la tragedia de Once, como el caso del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien si bien fue condenado en primera instancia por administración fraudulenta a cinco años y ocho meses de cárcel, apeló el fallo. De todas formas, el 22 de diciembre de 2020 la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena de De Vido y actualmente, la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolución un recurso de queja que la defensa del ex ministro de Planificación Federal presentó para lograr su libertad.

En el caso de Jaime ocurrió algo parecido: si bien estuvo preso durante todo el juicio, fue por otra causa. Finalmente estuvo detenido, condenado a ocho años de prisión, que en una primera instancia era de seis, pero la Cámara de Casación la elevó dos años, por la tragedia de Once. Finalmente, la Corte ordenó que otros jueces del máximo tribunal penal del país revisen esa decisión en garantía del llamado derecho al "doble conforme" y, hasta que esto ocurra, Jaime recuperó la libertad, pero exclusivamente en esta causa. Vale destacar que el ex secretario de Transporte sigue detenido y sometido a juicio en el marco de otras causas.

Juan Pablo Schiavi sucedió a Jaime en la Secretaría de Transporte y era el funcionario a cargo el día de la tragedia de Once. En octubre, tras el fallo de Casación, se presentó voluntariamente en los tribunales federales para comenzar a cumplir la condena. Debía pasar 5 años y medio en la cárcel, gracias a que la Cámara le redujo la pena dos años y medio. Schiavi fue quien, mientras los cuerpos todavía estaban atrapados en el tren, lanzó una insólita justificación: “Si hubiera ocurrido ayer, que fue feriado, hubiera sido otra cosa”. Al final, salió en libertad condicional el 15 de noviembre del año pasado, al cumplir dos tercios de su condena que vencerá el 4 de abril de 2024.

Pero no sólo los ex funcionarios están o estuvieron presos. Marcos Antonio Córdoba, el motorman del tren Sarmiento que impactó contra la estación de Once había sido condenado a tres años y seis meses. La Cámara de Casación le redujo la pena apenas tres meses. Éste obtuvo la condicional en septiembre de 2020 y salió de la cárcel de Marcos Paz. Al empresario Claudio Cirigliano, que tenía la concesión de la empresa TBA, el aniversario de la tragedia lo encuentra cumpliendo la pena a siete años de prisión con arresto domiciliario desde abril de 2021 por cuestiones de salud. Su primo Roque Cirigliano tenía una condena a cinco años y le impusieron una pena de 3 años y medio.

La mayor cantidad de condenados que se encuentran detenidos son ex integrantes de TBA. Además de Cirigliano, la Justicia encontró culpables a Marcelo Alberto Calderón y Jorge Álvarez, que deben cumplir seis años de cárcel. Un año menos deben cumplir Carlo Michele Ferrari, Carlos Pont y Jorge Alberto De los Reyes. Cuatro años deben pasar en la cárcel Víctor Astrella, Francisco Pafumi, Laura Ballestero y Guillermo Antonio D’Abenigno.

Familiares de las víctimas, sobrevivientes y amigos participaron este martes de un acto homenaje en la Estación de Once, donde volvieron a pedir a la Corte Suprema de Justicia que ratifique las condenas que quedan pendientes. María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia, encabezó la marcha y dijo: "Estuve infinidad de veces en esta estación porque soy vecina del oeste".

Y siguió: "A partir de la tragedia se hizo un punto de los familiares para recordar que la corrupción mata. Cuando vemos llegar a estos jóvenes que hoy suben a estos trenes y hace 10 años eran chicos sepan que estos trenes se compraron con la sangre de 52 inocentes muertos por la corrupción. Dicen que el tiempo cura todo, pero es una mentira. El tiempo da oportunidad de vivir con el dolor, a veces no se logra y el dolor enferma, se lleva otras vidas".

Según explicó, desde que ocurrió la tragedia hasta la fecha, "hemos perdido compañeros muy valiosos". "No se si es porque es un numero redondo pero el dolor esta latente y lo que nos mantiene es estar unidos", sostuvo. La ceremonia se llevó a cabo a las 8.33 en la plataforma número 2 de la estación donde el miércoles 22 de febrero de 2012, a esa hora, una formación estaba arribando a la plataforma número 2 detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención, provocando la tragedia. Tras leer los nombres de cada una de las víctimas fatales, familiares y amigos remarcaron que "viven en nuestros corazones" y brindaron un aplauso en homenaje.

María Luján Rey, que además se desempeña como diputada nacional por el PRO, pidió por penas más duras en casos de corrupción. "No hay nadie en la cárcel porque algunos cumplieron las condenas y otros consiguieron beneficios. El más vergonzoso es el de (Juan Pablo) Schiavi, por la realización de cursos que nada tienen que ver con el delito de robarle a la gente y matar a 52 personas. Tenemos que preguntarnos si un delincuente común es igual a un funcionario que decide delinquir. Para eso hay que modificar las normas. Hoy la justicia nos debe la confirmación en el caso de Julio De Vido y Ricardo Jaime", sentenció.