A 44 años del Golpe, Madres y Abuelas convocan a un "pañuelazo blanco" en las redes para exigir Memoria, Verdad y Justicia

La suspensión de la marcha por el Día de la Memoria fue una de las primeras medidas que se decidieron ante el avance de la pandemia de coronavirus. Ya el 13 de marzo los organismos de Derechos Humanos, entre ellas Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, pidieron suspender la histórica movilización que a lo largo de 44 años se convocó a la Plaza de Mayo para exigir Memoria, Verdad y Justicia. Hoy, en un intento de balancear la imposibilidad de recordar en las calles, las redes se convirtieron en espacio de manifestación.

Hoy no hay marchas, pero la procesión va por dentro. No es la primera vez que nos unimos para salir de la mala. ¿Cómo no vamos a salir de esta? Ante los males del mundo, el mejor antídoto es más democracia.#NuncaMás#MemoriaVerdadYJusticia#PañuelosConMemoria pic.twitter.com/92rmXjSkMX