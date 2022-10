A cuatro años de la denuncia de Thelma Fardin, Darthes declara por primera vez

Denuncias de abuso y de acoso, exilio, una abogada que renunció y demoras en los juicios. La justicia de Brasil confirmó que este jueves deberá declarar Juan Darthes por la causa de abuso sexual realizada en 2018 en manos de Thelma Fardín, durante una gira de Patito Feo, cuando ella era menor de edad.

La actriz denunció a Darthés hace cuatro años, y lo acusó de haberla violado en Nicaragua, en el año 2009, cuando estaban de gira con la tira juvenil en la que trabajaban juntos. Por entones, ella tenía 16 años y el actor, 45. La denuncia salió a la luz tras una denuncia de Actrices Argentinas. A través de un video, Thelma reveló lo que sufrió en un video. "En 2009 tenía 16 años, y el único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años. Una noche él me besó el cuello, me tocó. Le dije que no, me llevó la mano para que sintiera su erección. Mirá como me ponés, me dijo. Y me violó".

Esta denuncia no solo fue un escándalo en el mundo del espectáculo, debido a la alta exposición que él mantenía, si no también por como actuaron tanto la justicia y el actor. Ni bien salió la denuncia de Thelma, Darthes se fugó a Brasil junto a su pareja y a sus hijos, el país donde nació y que no tiene extradición por ningún tipo de delitos.

La justicia por su parte, aceptó el pedido de los abogados de Darthés, y mantuvo suspendido el juicio durante casi un año, frenando por completo la causa y atrasando la oportunidad de declarar. Casi como si el acusado no quisiera presentar su defensa.

El 30 de noviembre de 2021 comenzó el juicio del cual participan los tres países implicados: Argentina, Brasil y Nicaragua, lugar en donde habría sucedido el episodio. Desde allí se realizaron cinco audiencias, en mas cuales 11 testigos de ambas partes declararon frente al Juez y, aunque Darthés esté en libertad mientras avanza la investigación, Brasil le retuvo su documentación migratoria y está imposibilitado de salir del país.

A favor de Thelma, hace dos semanas que se reanudó el juicio, ya que la justicia comunicó que tras varios pedidos por parte de la defensa del actor de suspender el juicio, no habrá más prórrogas. Un dato no menor para esta causa, es el accionar de la abogada Ana Rosenfeld, quien además de ser su amiga, era su abogada en la denuncia por abuso que realizó la actriz Calu Rivero, en el 2017. Un año después, cuando Thelma contó lo sucedido, Rosenfeld se desvinculó del caso. “Tengo límites éticos en mi trabajo”, explicó la licenciada en ese entonces.

Las otras denuncias contra Darthés

Calu Rivero denunció que durante el 2012, mientras filmaban la novela "Dulce Amor", en la cual hacían de pareja, ella abandonó la tira debido a las reiteradas situaciones de acoso que recibía por parte de él. Calu relató que Darthés se propasaba en las escenas en las que había besos, y también en las escenas de sexo que protagonizaron como pareja en la ficción. A pesar de que ella lo charló con el, contó, él siguió actuando de la misma forma. Rivero participó como testigo en la causa de Fardin.

Tras la denuncia de Calu, la actriz Anita Coacci denunció a Darthés por acoso sexual. “En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con Darthés, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantab,a yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice ‘Mirá como me ponés‘”, reveló en ese entonces Coacci.

Por su parte, la actriz Natalia Juncos denunció al actor por acoso, y relató el episodio que vivió con él. “Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur, y me dice ‘Ay cómo me calentás’, me doy vuelta y me dice ‘mirá cómo me ponés’ y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta”, aseguró la joven en diálogo con el programa radial de Martín Brizio.

Todas estas denuncias no solo tienen el factor común de ser realizadas para la misma persona, sino que dejan en evidencia que los mecanismos de abuso y acoso, y las palabras que él emitiría siempre son las mismas. "Mira como nos ponemos", se convirtió en un lema fundamental para el feminismo en Argentina, ya que a raíz de éstos episodios, muchas mujeres y jóvenes se han animado a denunciar a sus abusadores.