A cuatro años de la desaparición del ARA San Juan: cómo siguen las dos causas judiciales

La desaparición del submarino ARA San Juan cumple cuatro años. El 15 de noviembre de 2017 fue la última vez que la Armada Argentina tuvo contacto con el submarino que tenía abordo 44 tripulantes. Oficialmente los restos del buque fueron encontrados después de 368 días de iniciada la búsqueda. El jueves 18 también se cumplirá otro aniversario: los tres años de que fueron encontrados los restos del submarino.

Cabe recordar que al día siguiente de la desaparición, la Armada Argentina emitió un comunicado confirmando la situación pero sin utilizar la palabra extravío o desaparición, ni mencionar que se hubiera iniciado una operación de búsqueda. El texto detalló que el submarino estaba en tránsito desde Ushuaia hacia su base habitual en Mar del Plata y que la última posición conocida fue el golfo San Jorge, a 240 millas náuticas (432 km) de la costa.

En un nuevo aniversario de la desaparición del ARA San Juan, la querella mayoritaria de los familiares de los tripulantes, representada por la abogada Valeria Carreras emitió un comunicado en el que remarca las irregularidades en las imágenes del hallazgo del submarino, que se están investigando.

“«Es 14/11 … hace 4 años desde el submarino ARA SAN JUAN, iban a empezar los problemas. Llamarían por celular a las 23.42 hs al Capitán Correa. Las llamadas seguirían durante la madrugada hasta la última llamada del 15/11/17 a las 7,19 hs …Realizar cada llamada obligó a la tripulación a hacer emerger el submarino Solo algo muy importante o urgente justificaba ir a superficie con un mar que los sacudía como una botella. Desde nuestra querella mayoritaria lo probamos y sostuvimos por escrito (2019) y en el alegato (2020). Nunca creímos la historia oficial y seguimos peleando en varias causas por la verdad. Ahora sabemos que fueron dados de baja los celulares de los 44 tripulantes perdiendo todos los archivos, nos falta recuperarlos y saber que quisieron ocultar”, sostiene en uno de los pasajes del comunicado.

Hoy en día, hay dos causas judiciales con respecto a lo que fue la desaparición del submarino. Una que investiga cómo sucedieron los hechos y otra el espionaje ilegal que se realizó sobre las familias de las víctimas. La primera de ella está a cargo de la jueza federal de Caleta Oliva, Marta Yáñez. Allí la investigación se centra en el accionar del ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.

Una de las cuestiones troncales del expediente, según lo que publicó el sitio TN, tiene que ver con que todavía no se terminó de comprobar el motivo que llevó al hundimiento y la implosión del submarino. La principal hipótesis, que aun la magistrada no terminó de confirmar, tiene que ver con una falla en una válvula de ventilación. Más precisamente en lo que se denomina falta de estanqueidad de la válvula de ventilación (ECO-19). Esta falla habría permitido que la zona de baterías tenga contacto con el agua generando la implosión pero no se encuentra confirmado aun.

A la par de esa investigación , en el juzgado federal de Dolores el magistrado subrogante Martin Bava se prepara para procesar a Macri por el mencionado espionaje ilegal. Un dato no menor es que esta semana comenzará la Cámara Federal de Mar del Plata a tratar la recusación contra Bava que planteó Macri. El ex presidente, dicho sea de paso, no estará presente en la Argentina ya que hoy viajó a Arabia Saudita por la invitación del príncipe de ese país. Un viaje para el cual tuvo que pedir autorización en la Justicia.

Todo indica que mientras Macri este fuera del país, recibirá la noticia de su procesamiento y allí se verán los nuevos pasos que tendrá esa instrucción luego de que el magistrado hiciera lugar a algunas de las medidas de prueba que había solicitado la defensa del ex presidente.