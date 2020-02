A dos años de su muerte: cómo fueron los últimos 55 minutos de Débora Pérez Volpin en La Trinidad

Se cumplen dos años de la muerte de Débora Pérez Volpin, quien falleció a los 51 años mientras le realizaban una videoendoscopía en la clínica La Trinidad del barrio de Belgrano. Tras el juicio, que se llevó adelante en julio del año pasado, La Justicia sentenció con prisión condicional por homicidio culposo a Diego Bialokenkier, el endoscopista que realizó el estudio. La pena, mucho más baja que la solicitada por la fiscalía y la querella, indignó a la familia de la víctima. Además, dejó sin responsabilidad a Nélida Puente, la anestesista.

Cronología de los últimos 55 minutos con vida de Débora Pérez Volpin

La periodista ingresó a quirófano a las 17:20 del martes seis de febrero para realizarse una endoscopía en el Sanatorio de La Trinidad. Se produce una “solución de continuidad por efracción de la mucosa esofágica), pasaje de gas al mediastino con neumomediastino, neumopericardio y neumotórax bilateral”. Según los peritos, se produjo una lastimadura en la superficie del esófago, que generó el ingreso del gas que lanza el endoscopio al corazón y al mediastino. “Sigue la infiltración gaseosa por barotrauma de planos musculares y subcutáneos de tórax. Se produce una desaturación de 99 por ciento a 90 por ciento advertida por la anestesiólogoa”. “Esfisema subcutáneo ascendente de tórax, cuello y cara. Aumento de presión de la vía digestiva que produce efracciones múltiples de la mucosa gástrica por distensión, pasaje de gas a la cavidad conformando un neumoperitoneo”. “En ese tiempo se produce la infiltración hemorrágica del epiplón menor. Líquido serohemático libre en la cavidad peritoneal por pasaje desde el estómago lesionado, siguiendo la vía de pasaje que lo hiciera el gas”. “Se inicia RCP, aumentando la presión en el tracto digestivo, sin respuesta a maniobras básicas y avanzadas”. “Se inician maniobras de reanimación avanzadas que incluyeron drogas vasoactivas, ventilación con máscara facial con oxígeno al 100 por ciento y masaje cardíaco”. “Se da de inmediato la alarma al equipo de cardiología y UTI, quienes colaboran en la reanimación”. “Se decide realizar intubación orotraqueal, que no resulta factible por alteración de la anatomía, colocándose una máscara laríngea, obteniéndose adecuada ventilación y recuperación de la oximetría al 99 por ciento”. “Se mantienen las maniobras de reanimación avanzadas, sin lograr recuperación de ritmo cardíaco: se mantuvo en asistolia durante toda la reanimación, hasta las 18.15 horas, momento en que se decide suspender las maniobras, constatándose óbito (la muerte)”.

Leé también | El emotivo homenaje de Quique Sacco a dos años de la muerte de Débora Pérez Volpin

El fallo fue apelado por los abogados que defienden a la familia de la periodista. “Nosotros pedimos una pena de cumplimiento efectivo, pero la familia nos pidió que no la recurramos, así que no la vamos a apelar. Ellos no buscan venganza sino justicia”, se quejó el abogado querellante, Diego Pirota.

Las conclusiones de los especialistas: "Fue una muerte violenta"

El informe médico concluyó que la muerte de Pérez Volpin “está en relación directa a una perforación instrumental del esófago torácico, seguido de insuflación”, lo que provocó un “neumomediastino, neumopericardio, neumotórax bilateral y enfisema subcutáneo de cara y cuello”.

Además, los estudios determinaron que no se detectaron patologías preexistentes de causas “inflamatorias, infecciosas, vasculares y/o neoplásticas, idóneas para producir o contribuir con la muerte”.

Leé también | “Estaba hinchada como un tonel": el dramático relato de la anestesista de Débora Pérez Volpin

Por último, el cuerpo médico concluyó que las maniobras de reanimación realizadas en La Trinidad “eran las indicadas para el caso, si bien las mismas no fueron efectivas debido a que la gravedad de las lesiones no permitieron revertir el resultado”.