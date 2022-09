¡A lo Susana! Acusan a Claudia por evasión fiscal agravada: "Debe entre US$ 5 y 6 millones"

Durante el año 2014, Diego Armando Maradona encargó una auditoría para determinar presuntos faltantes en su patrimonio. Un año después, aquella investigación arrojó que Claudia Villafañe tenía "propiedades y cuentas en el exterior". Precisamente en Estados Unidos. 'No puedo creer que la mujer que conozco desde los 15 años me haya hecho esto'", fueron las palabras que usó Diego para definir el contexto.

A partir de ahí, el difunto ex jugador de la Selección le inició un juicio a la mamá de sus hijas, Dalma y Gianinna, por supuestas irregularidades en la compra, entre 2000 y 2003, de seis departamentos en Miami valuados en 6,2 millones de dólares, estando separada pero no oficialmente divorciada. "Claudia en la actualidad está imputada por evasión tributaria, causa en Miami, causa por defraudación....", contaba Matías Morla en 2020.

A principios de 2021, la Justicia de Miami determinó en un fallo que los hijos de Maradona -Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando- sean los administradores de las propiedades que se disputan con sus otras dos hijas Dalma y Gianinna. Asimismo, los jueces también habían aceptado el pedido de los tres hijos de Maradona en el que reclamaban ser parte en la causa en contra de Villafañe, que la tiene como principal imputada.

Los jueces del 11° Tribunal de Circuito Judicial del Condado de Miami Dade aceptaron la solicitud que había presentado Eduardo Rodríguez, el abogado que representa a tres de los hijos del ex futbolista, quienes en enero de 2021 se habían constituido legalmente para continuar con el juicio que Maradona había iniciado contra Villafañe por supuestas irregularidades en la compra de aquellos seis departamentos en Miami valuados en 6,2 millones de dólares.

Aquella disputa derivó en una investigación de la AFIP y el inicio de otra causa en contra de la ex mujer de Maradona por "evasión fiscal agravada", el mismo delito por el que se la acusa a Susana Giménez. "La Argentina estableció un convenio con el IRS (Internal Revenue Service, encargada de la recaudación fiscal en los Estados Unidos) que permite hacer una valoración automática de cuánto cuestan los bienes no declarados en los Estados Unidos en la medida de que exista una causa judicial que establezca esa no declaración. Por ese convenio, lo que le llega a la Argentina es la información sobre los bienes no declarados que tiene la señora Claudia Villafañe", detallaron este lunes en Argenzuela.

En el ciclo de C5N adelantaron que la causa contra Villafañe fue tramitada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 9, a cargo del Dr. Javier López Biscayart y ya tiene resolución: "Esta causa señala que Claudia Villafañe es responsable de esta práctica ilegal caratulada como evasión fiscal agravada. Lo que se le va a imputar a Claudia Villafañe es un porcentaje del monto que representa ese patrimonio y ese porcentaje podría oscilar entre el 50 y el 60% del valor que tiene esas dos propiedades: es decir, entre 5 o 6 millones de dólares. Ella tampoco presentó entre 2012 y 2021 ninguna declaración patrimonial que los incluya, por lo cual adeuda los impuestos de aquel entonces hasta este año".

Según la investigación, la ex ganadora de MasterChef evadió impuestos sobre un total de 10 millones de dólares. "¡Más que Susana!. La están señalando como evasora de propiedades de 10 millones de dólares que son los famosos departamentos de Miami. Va a tener que pagar entre 5 y 6 millones de dólares. Nosotros tenemos en la cabeza los departamentos comprados entre el 2000 y el 2002, uno valuado en 176.225 dólares vía hipoteca y el otro 715.900 dólares. Pero después aparecen otros dos, entre el 2007 y el 2009, que se van a 560 mil y otro se va a 208 mil dólares. Esto es, teóricamente, lo que valía en aquel momento las propiedades", explicó Jorge Rial, conductor del ciclo.

Además, detalló que en la causa también aparecen "alguna que otra cuenta" bancaria y resaltó que Villafañe evadió los controles tributarios durante 11 años. "Si sus departamentos están blanqueados o registrados, búsquenme por favor si Claudia Villafañe o Diego Maradona están tributando acá. ´No hay nada´, dijeron. Indudablemente están en negros", agregó el periodista.

Y desde el panel, sumaron: "Los blanqueó en 2016 cuando el gobierno de Mauricio Macri convocó a un blanqueó total que incluía las cuentas de argentinos en el exterior, en divisas extranjeras, y los bienes. En aquel momento, Claudia Villafañe blanqueó los activos de una cuenta corrientes en los Estados Unidos por 200 mil dólares y tributo por ella. Pero se olvidó u omitió en su declaración jurada dos propiedades valuadas en 10 millones de dólares".

El Gobierno pretende cerrar un acuerdo de intercambio automático de información fiscal con los Estados Unidos con el objetivo de detectar evasión y cuentas no declaradas de argentinos en el país del norte. Según cálculos oficiales, serían por lo menos unos USD 100.000 millones que estarían en cuentas de argentinos en ese país. Se buscará cobrarle el impuesto a los Bienes Personales a ese dinero que no tributa en el país, y también Ganancias sobre los intereses que genera.