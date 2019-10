A los 61 años, falleció el periodista Marcelo Zlotogwiazda

El periodista Marcelo Zlotogwiazda murió este martes a los 61 años, rodeado por su familia y sus amigos, luego de luchar varios meses contra una enfermedad. Economista y analista político, conducía desde hace más de un año El horno está para bollos, en Radio con Vos, y estaba al frente de Desafío 20.19, por C5N.

La triste noticia fue confirmada por familiares y amigos del propio Zloto, que continuó trabajando hasta la semana pasada. Sus últimos mensajes en Twitter se los dedicó al análisis económico y político a semanas de las elecciones, y en medio de la crisis económica agudizada en los últimos meses.

Su larga trayectoria en los medios comenzó a mediados de la década de 1980, y sus primeros trabajos fueron para El Periodista. Tiempo después desembarcaría como analista económico en el programa de Eduardo Aliverti. Durante años escribió para el diario Página 12 y luego tuvo varios éxitos en televisión, uno de los más recordados en los últimos tiempos fue Palabras más, Palabras menos, junto a Ernesto Tenembaum, por la pantalla de Todo Noticias, un ciclo que se extendió por seis años.

Zloto, además, tenía dos grandes pasiones a las que se dedicó hasta el último día: el fanatismo por el básquet y por el running (incluso llegó a viajar a los Estados Unidos para participar de algunas carreras). El periodista y economista tenía 61 años y vivía en el barrio porteño de Saavedra.

Como economista, uno de sus primeros empleos fue, curiosamente, en SOCMA, la empresa de Franco Macri, el padre del presidente Mauricio Macri. Además de sus columnas en los diarios El Porteño y en Página 12, trabajó en las revistas Tres Puntos y el diario El Cronista Comercial y la revista Veintitrés. En 2017 condujo todas las tardes su programa en Radio 10, que fue levantado abruptamente. Durante años trabajó en radio Del Plata al frente de un programa todas las tardes.

Meses atrás, al cumplirse los treinta años de la hiperinflación que aceleró la entrega de poder de Raúl Alfonsín a Carlos Menem, BigBang conversó largo y tendido con Zloto sobre las situaciones que llevaron a semejante crisis a la economía argentina y las consecuencias que produjo a lo largo de los años.

- Puede volvernos a pasar una cosa así? - le preguntó BigBang

-No tengo idea. No lo descarto. Las sociedades generan anticuerpos, memoria, historia… Pero ya pasó tres veces, Alfonsín tuvo la suya, Menem tuvo la suya, y después pasó del 2001, donde no se llegó a la hiperinflación pero sí a un estallido social.

"Ser periodista es hacer el máximo esfuerzo desde la subjetividad para acercarse lo más posible en el análisis y la crónica a la realidad", dijo tiempo atrás Zlotogwiazda en una entrevista. "Lo importante es ejercer la profesión con responsabilidad y curiosidad. Cuando llegás a la noche a casa y apoyás la cabeza en la almohada... Y la verdad, estoy conforme, estoy tranquilo".

EL RECUERDO DE SUS AMIGOS Y COMPAÑEROS

Esta noche miles de personas recordaron al fallecido periodista y economista en las redes sociales. En Infobae, la periodista María O'Donnell, quien escribió: "Creo que no conocí a ningún periodista más coherente, más empecinado, que Zloto. Nunca subordinó sus ideas a una causa partidaria ni a su realización personal". Dirigentes políticos de todos los partidos, periodistas de todos los canales, deportistas e investigadores enviaron sus condolencias a través de las redes sociales.

Zloto, te vamos a extrañar mucho https://t.co/jFBSwhrWdq — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) October 16, 2019

Apenado por el fallecimiento de Marcelo Zlotogwiazda. Enorme abrazo a sus familiares y compañeros de trabajo. — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) October 16, 2019

Lamento mucho el fallecimiento de Marcelo Zlotogwiazda. Mis condolencias a sus familiares y amigos en este duro momento. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) October 16, 2019

Enviamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Marcelo Zlotogwiazda en este difícil momento. Lamentamos profundamente su pérdida. pic.twitter.com/sDVHdVTi9m — Verónica Magario (@magariovero) October 16, 2019

Tristeza por la muerte de Marcelo Zlotogwiazda. Se fue un periodista de gran carrera y mucha vocación. Envío mis condolencias a su familiares y amigos. Que en paz descanse. — Sergio Massa (@SergioMassa) October 16, 2019