Avanza el refuerzo en la Ciudad: a quiénes se aplicará, con qué vacuna y cuándo arranca

Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, explicó este jueves en conferencia de prensa en relación con el avance de la campaña de vacunación que en las próximas semanas se aplicará un refuerzo solamente a mayores de 50 años que hayan recibido el suero de Sinopharm y a personas inmunosuprimidas.

También confirmó que esto se hará a partir de marzo y que el proceso podría durar hasta abril. "Los que recibieron un esquema primario de tres dosis, que son esos que recibieron dosis adicional, a partir de marzo van a recibir un refuerzo", confirmó.



Además, aclaró que la vacunación tiene un esquema primario que incluye las vacunas necesarias para activar el sistema inmune del cuerpo para protegerse contra la enfermedad, pero que no fue igual para todos. "Son dos dosis para la mayoría, pero para un grupo particular -inmunodeprimidos-, tres. Este último fue el primero en recibir la tercera dosis en noviembre, al igual que los mayores de 50 años que habían recibido dos dosis de Sinopharm. Luego vinieron los refuerzos ,para la población en general, para mantener la potencia de la inmunidad”, explicó.

Y completó: “Ahora nos toca darle el refuerzo al grupo aquel donde el esquema primario era de tres dosis. Por eso es que si bien se habla de cuarta dosis, esta cumple el rol de refuerzo. A partir de marzo -pasados cuatro meses de completado el esquema primario- y probablemente en abril estaremos dándole esos refuerzos a este grupo en particular. Para la población en general, la aplicación de una cuarta dosis aún es un tema en debate”.

¿Cómo es el proceso para la asignación de turnos?

El orden de asignación de turnos será priorizando a aquellas personas que hayan recibido la tercera dosis hace más de 120 días, por orden de edad.

Las citas serán otorgadas vía mail, WhatsApp y SMS, de acuerdo al orden de inscripción.

Una vez que se los contacte los vecinos podrán seleccionar la fecha, la hora y el lugar de preferencia por medio de un link personalizado.

Luego de recibir la vacuna permanecerán 15 minutos en observación.

¿Cuáles son los grupos considerados como inmunosuprimidos?

Se considera dentro de este grupo a quienes:

Reciben tratamiento oncológico para tumores sólidos y onco-hematológicos.

Son receptores de trasplante de órgano sólido en tratamiento inmunosupresor.

Receptores de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en los últimos 2 años o en tratamiento inmunosupresor.

Inmunodeficiencia primaria moderada o grave.

Personas viviendo con VIH.

Tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas o medicación inmunosupresora. 2. Personas de 50 años o mayores que hayan recibido un esquema primario de vacuna a virus inactivado

Sobre el protocolo escolar

Frente a la situación de la vuelta a las clases y el protocolo a tener en cuenta, el ministro destacó la importancia de alcanzar un “equilibrio entre los daños y los beneficios” generados por las diferentes medidas y señaló que “el barbijo de primer a tercer grado no permite que los niños hagan un desarrollo apropiado de la lectoescritura y de la alfabetización, porque la adquisición del lenguaje en el niño tiene mucho que ver no solo con escuchar la palabra -que además con el barbijo a veces no la escuchan bien-, sino de poder leer los labios y de acompañar con la visión el aprendizaje”.

Quirós, advirtió que tanto a nivel nacional como mundial se han observado “dificultades en la adquisición de los lenguajes en esos niños durante la pandemia”. Por ese motivo, justificó: “Nosotros creemos que el daño que genera el barbijo de primer a tercer grado sobrepasa los riesgos del contagio, sobre todo en un escenario donde han bajado muchos los casos y hemos vacunado muchísimo. Dado ese balance, creemos que es conveniente que esos niños puedan estar sin barbijo”.