A pesar de la promesa de aumentos, la tensión no cede porque la policía bonaerense sigue con la protesta

Lanús, Chacabuco, Zárate, Escobar, Berazategui, Florencio Varela, Quilmes, Almirante Brown, Campana, San Nicolás, La Plata, La Matanza, Merlo, Trenque Lauquen, Coronel Suárez, Miramar y Morón, entre varios otros, son algunos de los puntos de la provincia de Buenos Aires donde la masiva protesta policial continua, pese a la promesa de una “mejora salarial importante” a la Policía provincial.

Desde ayer al mediodía, cientos de policías bonaerenses se sumaron al reclamo de mejoras salariales e insumos para mejorar el trabajo en el marco de la pandemia por coronavirus. El reclamo apunta a lograr un sueldo básico de 60 mil pesos y mejores condiciones para poder trabajar en las diferentes jurisdicciones de todo el país. Sin horas extras, el salario de un oficial oscila los 32.000 pesos de bolsillo y 35 mil en el caso de sumar adicionales.

Al mismo tiempo, a eso se le deben descontar los elementos de trabajos como el uniforme y las vainas de servicio que cada policía debe reponer sin mencionar que las horas extra oscilan entre 40 o 50 pesos.

“La situación de los policías es malísima, en cuanto a la situación económica y las condiciones de trabajo. La pandemia agravó la situación”, aseguró Nicolás Masi, secretario general de SIPOBA, el gremio policial.

Uno de los puntos donde se sintió la movilización fue en el partido de Almirante Brown, donde más de 40 móviles, efectivos y sus familiares estuvieron parados durante toda la noche en señal de protesta. A los reclamos se sumó en las últimas horas el Servicio Penitenciario Bonaerense, quienes además alertaron sobre el estado de los presos, advirtiendo que cada vez son más los detenidos con coronavirus poniendo en riesgo su salud.

La policía bonaerense se queja de sus bajos salarios y de que desde el inicio de la pandemia los casos de coronavirus afectan crecientemente a los efectivos, quienes, afirman, no cuentan con la protección suficiente.

En diálogo con BigBang, una fuente señaló que por una nueva disposición, cada policía que se contagie de coronavirus deberá informarlo en la comisaría de la jurisdicción en la que esté fijado el domicilio.

Según contó, en ese momento se redactará un acta de procedimiento y se le da curso a Asuntos Internos en donde se abre un sumario administrativo por entenderse que “no se cuidó bien” o “no tomó las medidas de cuidado” en el correcto ejercicio del cumplimiento de un funcionario público puesto al servicio de la ciudadanía. "Estamos expuestos, arriesgamos la vida y sufrimos una condena o escarmiento si nos contagiamos", reclamó esta fuente.

Si bien esta mañana, el gobernador Axel Kicillof, anticipó que otorgará una “mejora salarial importante” a la Policía provincial, aunque afirmó que el aumento “estaba previsto y planeado” con anterioridad debido al “atraso de un 30 por ciento que hubo entre 2016 y 2019” en los ingresos de los uniformados.

Sin embargo, esto no bastó y los agentes decidieron seguir con el reclamo hasta que sea concretado este aumento y represente un ofrecimiento "serio". "Es un chiste, nos ofrecieron el 30% de aumento y en tres cuotas", le contó una fuente a este portal y aclaró que estarían dispuestos a escuchar a partir de una propuesta que supere el "45 % en 3 cuotas".

Cabe remarcar que el punto central de encuentro es la ciudad de La Plata, frente al Ministerio de Seguridad. Allí se realizó un acampe en reclamo de una mejora salarial y en demanda de insumos. Las manifestaciones también se produjeron frente a la residencia oficial que habita el gobernador Kicillof. "Nos están matando como perros en la calle", dice uno de los policías en uno de los videos de las manifestaciones.

En los distintos puntos, grupos de policías se reunieron con sus familiares y estacionaron sus patrulleros en señal de protesta. En otros se realizaron caravanas con los móviles en reclamo de mejora salarial ,con fuertes críticas al ministro de Seguridad, Sergio Berni. Nos sorprendió la retención de tareas porque hace 10 días que hablábamos de una recomposición salarial", dijo Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense

Estos dichos no hicieron más que molestar a los efectivos que están realizando las protestas, debido a que exigen "definiciones y no promesas". “Mi vida no vale 50 pesos la ahora”, señalaba una pancarta en manos de un familiar en clara alusión a las horas extra. Muchos de los agentes fueron amenazados con ser sumariados y hasta echados de la fuerza de seguir reclamando o compartiendo imágenes de la movilización en las redes

Bianco remarcó que las actuales condiciones laborales de la fuerza provincial y el desfasaje en los salarios de la Policía Bonaerense se remonta a la gestión de María Eugenia Vidal: “En los últimos 4 años el atraso fue de un 30% y eso hay que recomponerlo”. Por su parte, el ministro Berni aseguró que “gran parte de la Policía estuvo trabajando” ayer, en el momento en que se originaron los reclamos de los efectivos.

Según su relevamiento, “hacia las 7 de la mañana” los efectivos estaban retomando sus turnos con normalidad. “Atrás de una protesta siempre hay que escuchar. La protesta estaba encabezada por familiares y personal retirado o exonerado de la policía, lo que sirve de apalancamiento para el resto de la fuerza”, precisó Berni.

Vale destacar que de las protestas participaron en su mayoría agentes razos, mientras los más gerarquicos siguieron con su trabajo." Vamos a seguir hasta que sea algo coherente lo que ofrecen y no solo promesas", advirtieron en diálogo con BigBang.

Entre los reclamos -según le detallaron a este sitio- exigen un incremento de los haberes en un 60% para todas las jerarquías de la fuerza; un aumento en el valor de las horas extras en un 50% de lunes a sábado y domingos y/o feriados al 100%; jornada limitada de trabajo de 36 horas semanales; que el trabajo policial sea declarado como insalubre en el marco de la pandemia; reducción del régimen jubilatorio, con la posibilidad de acceder al retiro con 25 y 30 años de servicio; la creación de una mesa de diálogo con el poder político de turno; y la refacción de las dependencias policiales.

Según le explicaron a este portal, hasta que el gobierno bonaerense no dé cifras concretas y convierta en realidad la promesa de aumento, no se hablará de un cese a las medidas de fuerza. De hecho, comenzó a hablarse un paro de actividades total si esto no se soluciona pronto.