A qué hora estarán los primeros resultados, qué hará el "delegado sanitario" y lo que tenés que saber

Después del papelón de las PASO del 2019, cuando sin pandemia se demoró más de una y media la difusión de los primeros resultados, las autoridades electorales anticiparon que el domingo habrá una demora en la publicación del escrutinio y se espera que los resultados lleguen recién a partir de las once de la noche. "Será más lento que de costumbre", reconoció la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García.

"Pedimos paciencia, porque será una elección lenta. Hay que registrar las autoridades de mesa, certificar su identidad y garantizar todas las normas del protocolo de cuidado. No podrán ingresar muchas personas, con lo cual se va a lentificar el proceso", explicó en diálogo con Radio 10.

Las elecciones se desarrollarán en el marco del estricto protocolo sanitario diseñado para reducir al máximo la exposición al Covid-19. Es por eso que las autoridades piden que, aunque se puede hacerlo, los votantes no concurran con acompañantes, salvo casos de extrema necesidad. "Lo ideal es que vayan solos, pero quienes no puedan dejar a sus hijos en otro lado, obviamente no tendrán problemas".

García también recordó que se habilitaron más centros de votación para reducir la concentración de personas, por lo que insistió en que el votante verifique en el padrón si hubo cambios en su lugar de votación: "Quizás no les tocó en la escuela de siempre, sino en otra. Vayan a votar con barbijo y alcohol. En las escuelas habrá, por si alguien se olvida. Las colas serán fuera de las escuelas, no en los patios o pasillos".

Además, los mayores que tengan "una condición sanitaria preexistente" deberán acercarse al delegado sanitario para poder sufragar sin esperas: "Son personas que tienen prioridad y que no pueden estar tres horas en la cola, porque son personas de riesgo. Tendrán prioridad y estarán primeros en la fila".

¿Qué pasa si tenés síntomas el día de la elección? Aquellos que ya tengan el diagnóstico positivo, podrán presentar en los próximos sesenta días el certificado médico correspondiente para evitar así la multa de 50 mil pesos. En tanto, quienes tengan síntomas, deberán hisoparse ese mismo día para poder justificar su ausencia. Quienes son considerados como contactos estrechos, sólo tienen que ingresar al sitio web de infractores y completar el formulario, que requiere además un certificado médico.