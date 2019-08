A un año del #8A, el reclamo por el aborto legal sigue vigente: la posición de los candidatos

Pocos debates legislativos en años recientes significaron una bisagra tan evidente como el de la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y aunque un año atrás el voto en la Cámara de Senadores frenó su promulgación, la cuña social que introdujo no tiene vuelta atrás.

"Algo en la Argentina cambio para siempre, poder dar el debate en el Congreso puso luz donde antes había ocultamiento y miedo, de eso no hay vuelta atrás", le señala a BigBang la diputada de Cambiemos Silvia Lospennato, que votó a favor de la ley. "El voto de los senadores solo retrasó el tema no sé por cuánto tiempo, pero sí tengo certeza de que el aborto no vuelve a ser un tema silenciado de la agenda política argentina".

"Uno de los principales méritos de la marea y el multitudinario movimiento popular por el derecho al aborto legal, es que generó un tsunami en la conciencia de millones", agrega la precandidata a la vicepresidencia del FIT Unidad, Romina Del Plá, quien también votó a favor de la ley como diputada. "En las familias, los lugares de trabajo, los barrios, en cada rincón del país, se cuestionó los prejuicios más retrasados producto de años de imposición de una ideología oscurantista y clerical sobre nuestras vidas".

Para Del Plá, ese proceso "llegó para quedarse, abrió curso a un cuestionamiento que se va a profundizar, porque la clandestinidad del aborto no solo nos habla de las mujeres que mueren, sino también de un pilar del régimen capitalista que nos necesita tuteladas, sometidas y disciplinadas".

Ese nuevo estado de la discusión pública es descrito por Luciana Sánchez, miembro de la Red de Abogadas Feministas, con ejemplos concretos. "Ya no decimos 'IVE', 'ILE' o "ANP', hablamos francamente de aborto que es una palabra hermosa", explica. "Nos reconocemos orgulloses aborteres, y pudimos poner el tema en el centro de la agenda de campaña junto con ajuste, sin que eso 'dañe' la campaña o sea 'piantavotos'".

En ese sentido, para Sánchez el devenir actual se resignificó, convirtiéndose en una cotidianidad de "legalizar el aborto sin polarizar a la sociedad, salir del 'modelo Granata, aborto si o aborto no', para hacer políticas publicas sobre la realidad de cómo abortamos con misoprostol hoy y mañana".

El aborto en las PASO

De cara a las PASO, sólo tres precandidatos presidenciales se manifestaron abiertamente a favor de la legalización del aborto: Alberto Fernández (Frente de Todos), Nicolás Del Caño (FIT Unidad) y Manuela Castañeira (Nuevo MAS).

Mientras que la postura de José Luis Espert (Frente Despertar) es indefinida, si están manifiestamente en contra Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Juan José Gómez Centurión (Frente NOS), Alejandro Biondini (Frente Patriota) y José Antonio Romero Feris (Partido Autonomista Nacional).

Paralelamente, de los senadores que votaron en contra de la ley en el 2018, hay cinco que este año buscarán renovar su banca: Alfredo de Angeli y Juan Carlos Romero de Juntos por el Cambio, y Silvina García Larraburu, Gerardo Montenegro y Ada Iturrez de Cappellini, del Frente de Todos.