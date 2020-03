A un colectivero que trabaja en Aeroparque le dijeron que tenía síntomas del coronavirus, pero se negaron a hacerle los estudios

El martes, el Gobierno nacional informó que se registraron 14 nuevos casos de coronavirus en el país y que el número total de casos confirmados asciende a 79, contabilizando los dos fallecidos. Al mismo tiempo, se dispuso una serie de medidas para paliar el aumento de contagios en el país.

Por ejemplo, el Gobierno amplió la cantidad de gente licenciada para realizar trabajo a distancia de la administración pública nacional y reforzó el pedido para que la modalidad se aplique también en el sector privado.

Al mismo tiempo, con el objetivo de contener la enfermedad se redujo sensiblemente la circulación en transporte público: Colectivos y trenes del área de metropolitana de Buenos Aires sólo podrán circular con pasajeros sentados desde el jueves 19 hasta el 31 de marzo.

Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires ya se atiende un promedio de 2.000 llamados diarios al número 107, mientras que en caso de presentar los síntomas hay que comunicarse con la línea 148.

Las autoridades sanitarias definieron como caso sospechoso a todo paciente con infección respiratoria aguda grave (fiebre, tos y requerimiento de internación) que haya viajado o haya estado en contacto con un infectado.

Pero en este panorama, existen personas que presentan los síntomas del Convid-19, que pudieron estar en contacto con un infectado y que -según ellas- no están siendo controladas como corresponde. Este es el caso, por ejemplo, de Fernando Bornino, chofer de 30 años de la línea 7 -que va hasta Retiro y pasa por Aeroparque-, y que desde este último domingo presenta los síntomas que podrían ser de esta enfermedad.

Desde el último fin de semana, Bornino presenta altos niveles de temperatura que hasta hoy no descienden (entre 38 y 39 grados), tos, fuertes dolores de garganta y dificultades para respirar o caminar. Según le contó su familia a BigBang, el chofer decidió asistir a la Clínica de Monte Grande para preservar a su familia, pero a pesar de que el médico que lo atendió le aseguró que tenía todos los síntomas compatibles con la enfermedad que se originó en China, se negó a hacerle los estudios.

"Fue a la Clínica y el médico le dijo que tiene los síntomas, pero que como no volvía de Europa no le iba a hacer el estudio porque es ´muy caro´", detalló Alicia Gambini, tía de Bornino.

La mujer le explicó a este portal que el chofer de la línea 7 empezó el domingo "con fiebre y mucho dolor de garganta". "Y ayer ya empezó con la tos. El médico le dijo que tenía los síntomas, pero que como no venía de Europa no le hacía el estudio para confirmarlo porque es muy caro y lo mando 14 días a su casa con antifebril", detalló.

A pesar del diagnostico del profesional, Bornino le dijo que el "levantaba gente de aeroparque" y que existía la posibilidad de que haya viajado con un infectado en el colectivo. A pesar de eso, el médico se plantó en su postura y se negó a hacerle el estudio. "Es para los que vienen de zonas de riesgo le dijeron, pero su trabajo es de riesgo también porque no sabe quién sube al colectivo", remarcó Alicia.

No conformes con el resultado, decidieron llamar a la línea 148, pero recibieron el mismo trato: "Le dijeron lo mismo, que si no vino de afuera no pueden ir a la Clínica. Yo no digo que tenga el virus, sino que el médico no actuó ante un sospechoso caso. Mira si es positivo y arriesga cuanta gente sube al colectivo. Y a su misma familia, así es como se propaga tanto y muere tanta gente por falta de responsabilidad".

Según explicó Alicia, su temor es que su sobrino "vaya infectando" a todo aquel que se suba al colectivo y aclaró que Bornino ya estuvo en contacto con decenas de personas antes de que se le presentaran con fuerza los síntomas.

"Mi miedo es que haya viajado un infectado en el colectivo Y el médico tenía que tomar los recaudos que dice el Ministerio de Salud. El domingo fue el cumple de su hijo, a eso me refiero. Tendrían que haber tomado recaudos", explicó.

La mujer sostiene que su sobrino se encuentra haciendo reposo en su casa en Monte Grande, de Esteban Echeverría. Allí estuvo con su mujer e hijo, a los cuales la familia ya puso a resguardo por prevención: "Él ya estuvo con mucha gente y los síntomas le agarraron de golpe. A la tardecita ya empezó con fiebre alta y mucho dolor de garganta, y ayer apareció la tos. No llega al horario del antifebril, que vuela de fiebre otra vez"

Por último, Alicia remarcó que Bornino sigue con fiebre, a tres días de que se le presentaran los síntomas, y con "mucho dolor" de cabeza. "También le duele mucho la garganta y tiene, aunque no es muy seguida. También le cuesta respirar, pero creemos que es por la fiebre, porque la temperatura alta da dificultad respiratorias. Ya ahora al menos puede caminar, porque ayer se cansaba yendo hasta el baño y se tenía que acostar. Creo que el médico que lo atendió arriesgó no solo su vida, sino también la de las personas que lo rodean. Le tenía que haber dicho ´te interno y quedás aislado para descartar el virus´ y no poner en riesgo a terceros", cerró.