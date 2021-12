A un mes del asesinato de Lucio, su papá pidió justicia: "Cada día es más doloroso"

A pocos días de cumplirse un mes del asesinato de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que murió por los golpes recibidos por la pareja de su madre, el papá del pequeño utilizó sus redes sociales para pedir justicia, y convocó una marcha para el próximo 26 de diciembre. "Cada día es más doloroso", sostuvo.

Según la investigación llevada a cabo, el nene de 5 años que fue asesinado a golpes en La Pampa el pasado 26 de noviembre, mientras estaba al cuidado de Abigaíl Páez, la pareja de su madre, quien en ese entonces estaba trabajando. Cuando el niño se descompensó, Páez intentó llevarlo la posta del barrio Atuel, pero la encontró cerrada. Así, el menor fue trasladado por una vecina, en su auto, al Hospital Evita, donde los médicos constataron que llegó muerto.

Al revisarlo, los profesionales notaron que el chico tenía muchos golpes, por lo que se llamó a la policía, y de inmediato tanto Páez como la madre del nene, Magdalena Espósito Valenti, quedaron detenidas, acusadas del crimen. Al día de hoy, ambas están imputadas por el delito de homicidio en el Complejo 1 de San Luis, pero tienen diferentes defensas.

La autopsia determinó que el menor murió por “múltiples golpes” y, además, se comprobó que tenía marcas de mordeduras y quemaduras de cigarrillo previas al hecho y signos de haber sido abusado sexualmente.

Ante el dolor de la partida, y a punto de cumplirse un mes de su muerte, su padre Christian Dupuy, utilizó sus redes sociales para llamar a los vecinos de todo el país a unirse en un masivo reclamo de justicia. “A un mes de tu partida, te recordamos en cada plaza del país, el domingo 26 de diciembre a las 21 horas en cada plaza del país. En tu memoria, mi chiquito”, escribió en su perfil de Facebook.

Horas antes, muy triste, le había dedicado también un sentido mensaje a su hijo. “Cada día más difícil. Cada día más angustia. Cada día más doloroso. El alma rota en mil pedazos”, escribió.

La semana pasada las dos acusadas participaron de una audiencia, y la madre del nene pidió hablar, aunque usó el momento para despotricar contra el padre de Lucio, por lo que el juez le pidió silencio. "Quiero aclarar que el término de víctima no le queda nada bien al prógenitor", dijo.

La familia del papá del menor contó ante los medios en reiteradas oportunidades que la relación entre la ex pareja no era nada buena, porque Espósito Valenti no dejaba que viera al pequeño. Incluso, hasta le llegó a cobrar dinero a los abuelos para que pudieran visitarlo, aún cuando meses antes el chiquito había estado viviendo con ellos.