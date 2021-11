A vacunar a los chicos: el informe sobre los mínimos efectos adversos que se registraron en el país

Tal y como sucedió con el resto de los grupos etarios que se fueron vacunando contra el Covid-19, el Ministerio de Salud publicó los resultados correspondiente a los “Eventos Supuestamente Atribuidos a Vacunas e Inmunizaciones” (Esavi) de la vacunación a los menores de edad, que corresponde el rango de chicos entre 17 y 3 años. A lo largo de las siete paginas del documento elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, se detalla que solamente se registraron 484 eventos, lo que da una tasa de 17,3/100.000 dosis aplicadas.

Desde que comenzó la vacunación a menores se aplicaron un total de 4.728.885 dosis de vacunas contra la COVID-19 en adolescentes (12 a 17 años) y niños y niñas (3 a 11 años). En adolescentes se aplicaron 2.796.720 dosis y se registraron 484 Esavi (tasa=17,3/100.000 dosis aplicadas). En niños y niñas se aplicaron 1.932.165 dosis y se registraron 153 ESAVI (tasa=7,9/100.000 dosis aplicadas).

¿Qué es una esavi? Los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) se definen como “cualquier situación de salud no esperada (signo no favorable o no intencionado, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con esta”.

Los esavi son eventos que se encuentran temporalmente relacionados con la vacunación, pero no necesariamente son causados por la misma, por lo que se denominan “supuestamente atribuibles a la vacunación”.

En el informe se establece que de las vacunas que se aplicaron a ese franja etaria se supo:

Sinopharm 1.932.165 dosis aplicadas, con un total de 153 esavi lo que da una tasa 7,9

Moderna 1.055.244 dosis aplicadas, con un total de 326 esavi lo que da una tasa 30,9

Pfizer 1.741.476 dosis aplicadas, con un total de 158 esavi lo que da una tasa 9,1

En el caso de Moderna, que fue la primera que se aplicó en menores de edad, se reportaron 326 indigencias en adolescentes con una media de edad de 14,6 años y 52,4% de sexo femenino, 243 esavi fueron clasificados como relacionados a la vacuna A1 (tasa 23/100.000 dosis aplicadas). Los más frecuentes fueron reacción local y síndrome pseudogripal.

De los eventos graves, 9 han sido clasificados como coincidentes (no relacionados a la vacunación), 2 como no clasificables por falta de información y 1 como relacionado al producto (alergia grave que requirió observación en guardia con recuperación ad integrum). El resto de los eventos continúan en análisis.

De la otra vacuna fabricada en los Estados Unidos, la de Pfizer, se registraron 158 esavi en adolescentes con una media de edad de 13,8 años, siendo el 57,1% de sexo femenino. Del total de ESAVI, 107 han sido clasificados como ESAVI relacionados A 1 (tasa 6,1/100.000 dosis aplicadas). Los más frecuentes fueron fiebre, cefalea, mialgias y reacción local. Ver Gráfico 3. De los eventos graves, 2 han sido clasificados como ansiedad (episodios sincopales) y 1 evento como coincidente. El resto continúa en análisis. Se reportó un evento como miocarditis con recuperación ad integrum que se encuentra en análisis a la fecha.

La última que se aplicó en menores, Sinopharm, que es la que recibieron exclusivamente los que tienen entre 11 y 3 años, hubo 90 esavi, siendo el más frecuentemente reportado fue la alergia, de características leves y moderadas, con afectación mayoritariamente en piel y en segundo lugar se notificaron las reacciones locales en el sitio de aplicación. De los eventos graves, 3 han sido cerrados como coincidente (no relacionado a la vacunación) y 1 como ansiedad a la vacunación (episodio sincopal con posterior traumatismo que requirió observación en guardia). El resto de los eventos permanece en análisis.