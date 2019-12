Aberrante: un profesor de música se desnudó y se masturbó en presencia de nenes de cuatro y cinco años

Un maestro de música se desnudó en presencia de sus alumnos y alumnas de cuatro y cinco años, y no sólo eso, sino que además se masturbó. El hecho sucedió el Normal 1 de Rosario y los padres de los alumnos y alumnas afectados realizaron una presentación en el Centro Territorial de Denuncias para reclamar que la Justicia investigue. También reclamaron la intervención del Ministerio de Educación. En este caso, la denuncia en contra del docente no es por abuso sexual sino por "contenido pornográfico o de desnudez".

El docente, según el diario rosarino La Capital, fue identificado como "Diego L.", no asiste al colegio a la espera de que se resuelva su situación. La supervisora del Normal 1, María Cristina Radice, detalló que el colegio inició el trámite administrativo correspondiente y que los padres impulsaron una denuncia penal. “Nosotros iniciaremos el sumario, luego se hará el desplazamiento y la Justicia Penal verá cuál es la sanción, si es que lo amerita. “El trámite administrativo va a ir acompañado del judicial, pero no puede entorpecerlo”, comentó la supervisora, que admitió que el material que compromete al profesor es “contundente”.

"Al maestro se le pidió que no se presente a trabajar, y se va a pedir la investigación sumarial, no consideramos convocarlo por ahora, porque lo que estamos esperando es la actuación de Fiscalía, si es que consideran hacer una investigación, entonces no queremos entorpecer en nada". Existe un video en el cual aparece el docente desnudo y masturbándose. Según los padres, fue filmado dentro del Normal 1. La supervisora fue prudente en ese sentido y dijo que prefiere esperar que la Justicia "investigue si las fotos fueron tomadas en la escuela o no".

El doloroso hecho fue revelado por Alejandro Pastore, padre de una de las alumnas del colegio.: "Se trata de un docente de nivel inicial, que da clases a chicos de cuatro y cinco años, es una situación compleja en todo sentido. Hubo una gran discusión entre todos los padres, la preocupación no es por lo que haga este docente en su vida privada, que de por sí se lo ve en sus perfiles como una persona muy exhibicionista y sin ningún nivel de pudor, sino hasta donde una persona con esta estructura puede estar al frente de la enseñanza de chicos de esta edad. Hay que ver hasta a donde puede haber incurrido en una conducta delictual dentro del mismo aula, es un tema muy delicado", subrayó.