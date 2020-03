Aberto al Congreso, más impuestos a pedido del FMI y River casi campeón: las noticias del día

Tensión en Cambiemos: bajan la candidatura de Pichetto a la AGN

La disputa por la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN) es motivo de tensión en Cambiemos al punto tal de que el ex presidente Mauricio Macri desistió de impulsar el nombre del ex senador y ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, luego de que el radicalismo presentó formalmente su nominación para ese cargo para Jesús Rodríguez.

Tanto el PRO, como un sector mayoritario de la UCR, querían dar esa concesión para Pichetto teniendo en cuenta el nuevo tiempo de la coalición; sin embargo el presidente del centenario partido y ex gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, buscó imponerse.

La tensión terminó de tal forma que algunos vaticinaron una ruptura en la alianza. No obstante ello, si bien desde el PRO salieron a bajarle el tono sostienen que habrá una "devolución de gentilezas".