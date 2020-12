Aborto al Senado, eclipse y la respuesta del Gobierno a las críticas de Macri: las 7 noticias del día

Santiago Cafiero respondió las críticas de Macri por el cierre de El Palomar: "Me sorprende el cinismo"

Luego de que el ex presidente Mauricio Macri criticara públicamente el cierre del aeropuerto de El Palomar, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que por la pandemia hay una crisis mundial en el sector aerocomercial, y apuntó fuerte contra el ex mandatario: "Siempre me sorprende el cinismo del expresidente. Tiene una distorsión de la realidad y de la historia”.

Según dijo Cafiero, hubo un acuerdo entre las dos empresas que operaban en El Palomar para pasar a Ezeiza, y además negó que este Gobierno esté "desandando logros".

“El modelo anterior, que perdió en las urnas, no tenía Ministerio de Salud, le había reducido el presupuesto un 26%, y decía que en la provincia de Buenos Aires no había que inaugurar hospitales. Ese es el modelo de gobierno que expresan Macri, Larreta y Vidal”, apuntó.