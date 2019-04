Aborto en primera persona: Julieta Ortega habló por primera vez del día en el que ejerció su derecho a decidir

Julieta Ortega pasó por el ciclo de entrevistas de Luis Novaresio de la señal A24 y habló del empoderamiento femenino, la lucha por la despenalización del aborto y confesó que ejerció su derecho a decidir cuando era más joven y vivía en Estados Unidos. "Puedo hablar en primera persona de las dos situaciones: elegir no seguir adelante con el embarazo, y desearlo con todo mi ser", reveló.

"A mi hijo, Benito, lo deseé", aclaró de inmediato, en relación al hijo que tuvo con el músico Iván Noble. El nombre, en efecto, se lo "robó" a Gustavo Cerati. "Ni lo conocía al papá de Benito cuando vi una nota de Cerati que hablaba de sus hijos, Benito y Lisa. Años después se lo conté al padre de mi hijo", reconoció.

Con respecto a su decisión de interrumpir un embarazo, la hija de Palito Ortega contó: "Vivía en Estados Unidos, un país en el que el aborto era legal. Creo profundamente en que hay que dejar que cada una decida cómo quiere vivir su vida, cuándo quiere convertirse en madre y con quién quiere hacerlo. Eso no te convierte en nada, te convierte en una persona planeando cómo quiere vivir su vida, algo que han hecho los hombres históricamente".

Hay que dejar que cada una decida cómo quiere vivir su vida, cuándo quiere convertirse en madre y con quién quiere hacerlo"

Ortega pertenece al colectivo Actrices Argentinas y participa de todas las marchas a favor de la despenalización. "El aborto legal no obliga a nadie a abortar, sí ayuda a las mujeres que deciden abortar a hacerlo en un lugar seguro y que no se mueran; que no las maltraten, que no tengan que ir a la casa de la vecina o a buscar dónde lo hacen de forma segura. Hay que confiar en las mujeres".

"Siempre van al mismo tema sobre cuándo es el comienzo de la vida. Por supuesto que no creo que sea lo mismo la vida humana que el ser humano. El ser humano es al nacer, por eso se le pone un nombre cuando nace y, si muere en el vientre materno, no tiene nombre. Creo en el derecho de cada mujer a elegir y planear si quiere tener hijos y cuántos quiere tener. Las razones por las que cada mujer puede quedar embarazada son infinitas y no me atrevería a meterme ahí".