Aborto, pornografía y libertad: el extravagante discurso de campaña del rapero Kanye West

Luego de anunciar el pasado 4 de julio en redes sociales que se lanzaría como candidato a la presidencia de Estados Unidos, el rapero Kanye West ofreció su primer acto de campaña.

Si bien su público aún no está del todo convencido de que su candidatura no sea un truco publicitario, el artista parece haberse tomado el asunto muy en serio.

En el acto, subió al escenario con un chaleco antibalas que llevaba la inscripción "seguridad" en el pecho y ofreció un discurso de poco más de una hora.

Aborto y polémica

Allí, West -quien tiempo atrás apoyó abiertamente a Donald Trump- expresó que, aunque es correcto que el aborto sea legal, debería ser desincentivado y sugirió la medida de pagarle "un millón de dólares" a las familias de bajos recursos que elijan tener a sus hijos.

"Mi padre quería que mi madre me abortara", agregó entre lágrimas. "Mi madre me salvó la vida. No habría habido Kanye West porque mi padre estaba demasiado ocupado".

En ese punto, el artista reveló que cuando su esposa, la empresaria y mediática Kim Kardashian, quedó embarazada de su primera hija North también pensó que el aborto era el camino a seguir. "¡Casi mato a mi hija!", exclamó.

El rapero hizo extravagantes y polémicos comentarios sobre la lucha de los afroamericanos por sus derechos civiles, explicando que la histórica luchadora abolicionista Harriet Tubman "nunca liberó a esclavos, sólo hizo que los esclavos trabajaran para otros blancos".

Asimismo, en otro momento de su discurso aseguró que "la libertad no viene de una elección: la libertad viene de no cargar pornografía y de no tomar Percocet (un analgésico opioide)".