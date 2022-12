"Abuelo, lo lo lo lo lo": miró a la Scaloneta solo frente a una vidriera y conmovió a todo el país

Es de mi abuelo entrerriano,

Lo que importa es alentar a la Selección Argentina, cueste lo que cueste. Sea donde sea y con lo que se pueda. No influye clima, lugar ni el modo, por lo que si no tenés radio y tampoco televisor, salís de tu casa hacia un bar o, si es mejor hacerlo solo, por qué no en la calle. "Así vio el partido de la Selección este abuelo este martes. En un TV de Frávega ubicado en calle Pellegrini y Perú de Paraná, una imagen que da mucho que pensar.... el Domingo 18 todos a acompañarlo", compartió el sitio de noticias de la ciudad de Paraná y provincia de Entre Rios, Reporte 100.7.

La imagen es de un señor de Paraná sentado sobre una reposera naranja y azul en la vereda frente a un local de electrodomésticos ubicada en calle Pellegrini y Perú. El hombre decidió ver la semifinal del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Croacia afuera de su casa desde una smart tv en venta. El momento se viralizó en redes sociales y los usuarios pidieron que, en la final del domingo, "mucha gente vaya a acompañar al abuelo" para así alentar al equipo de La Scaloneta.

Qué dijeron sobre el abuelo enterriano que vio el partido frente a una vidriera

Al instante de compartir la imagen, superó los 3.600 likes y más de 100 comentarios. Varios de los usuarios de redes sociales que se hicieron eco de la noticia de que la empresa de electrodomésticos iba a ayudar al señor manifestaron su conformidad con el hecho, hablaron de cábalas que no se pueden romper a pesar de esto y hasta se animaron a decir que los elegirían para comprarles productos.

"Excelente acción, Frávega. Regalenle una pero que la final la vea ahí con su reposerita! Las cábalas no se cambian! Jajajja"

"¡Dale! Que buena acción, este verano les compro el aire acondicionado a ustedes".

"Vamos Frávega! La tele para el abuelo les hizo campaña sin saber"

"Entiendo que darle a los influencer es negocio pero la necesidad de los abuelitos es extrema! GRACIAS POR REGALARLE ESO AL ABUELITO!"

"Tv, heladera, ventiladores, aire y todo lo que necesite que ustedes puedan renovarle. Te hacemos campaña todos si hacés eso".

"Alguien tiene algún dato de el? Para invitarlo a ver la final".

"Ojalá el dueño del local deje subida las rejas para el próximo partido y pueda ver bien".

"Quizás sea que por la edad, su visión no sea tan buena y con las tele más chiquita se le dificulta por eso busco una más grande! A mí abuela le pasó en un momento y se le compro una gigante... o tal vez le pinto mirarlo ahí tranquilo!!"

Emoción Mundial: la pasión por la Selección se transforma en solidaridad

La emoción es tan grande que hasta en Lanús pasaron cosas mágicas. En medio de los festejos por la victoria del equipo que tiene como capitán a Lionel Messi el pueblo argentino también estaba justiciero y hasta solidario con los otros.

Se hizo viral en redes sociales que, en la ciudad de Lanús desde las 18:30 horas del martes, varios festejantes estuvieron perdiendo sus celulares mientras alentaban al equipo albiceleste que llegó a la final de la Copa del Mundo. Como era una situación reiterativa y estaban tan alegres inventaron hasta un cántico para llamar a los dueños de los teléfonos.