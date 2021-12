Abuso de menores y explotación sexual: las vecinas del acusado de asesinar a Nancy

Rocío, una joven de 22 años que vivía en la casa de al lado en la que se encontró el cuerpo sin vida de Nancy Videla, reveló que el propietario de 70 años ahora detenido e identificado como Damián Lezcano Mendoza, ya había recibido denuncias por parte de sus propios vecinos. Abuso sexual a menores, chantaje sexual a las inquilinas y cómo se comportó durante los seis días en los que se buscó a Nancy.

"Era un baboso con las chicas y con los chicos. Una chica colombiana estuvo alquilando hace un mes y se tuvo que ir porque le manoseó a la nena. Ese día se fue en un patrullero", aseguró en diálogo con C5N Rocío. Antonela, otra vecina, atenta a la entrevista, se sumó y aportó: "Se lo llevaron y lo trajeron de vuelta como si nada. La colombiana le había hecho una denuncia".

La conducta del hombre era llamativa para todas las mujeres del barrio. "Había denuncias, pero él andaba por la calle como si nada. Cuando estaba borracho te decía cosas, re baboso. Él vive pegado a mi casa y tiene muchos inquilinos. Siempre cambiaban. Todos los meses venía gente nueva, por eso no presté atención a las caras. Pero viendo la foto de ella, me pareció conocida; así que me la habré cruzado", sumó Rocío.

"A la ex pareja de Nancy nunca la vi. Siempre cambiaban los inquilinos. Solamente me hice amiga de una de las chicas que alquilaba, ella tenía una pollería. Se tuvo que ir porque ya no tenía para pagar el alquiler y el señor la apuraba y quería que no le pague a cambio de tener relaciones con él. Ella tenía a sus hijos ahí. Se tuvo que ir, porque estaba incómoda. Vino una amiga de ella a quedarse porque se quiso propasar", denunció.

En la actualidad, en la casa vive una familia. La última inquilina fue una chica joven, que tenía una hija; pero los vecinos no la vieron más. "La familia que está ahora encima tiene dos nenes. Los papás se iban a trabajar y los chicos se quedaban ahí. Yo pensaba en ellos, porque el tipo es un asco".

Un vecino lo vio sacando escombros días atrás, pero no le llamó la atención porque el hombre les había dicho que iba a hacer una obra hacía tiempo. " A mi vecino le había dicho que iba a hacer un contrapiso por el tema de que estaba muy baja la casa y lo hizo ahora".

"Siento impotencia de haber estado al lado y no haberla podido ayudar. Mucha impotencia. Es re feo. No sé ni lo que vivió. Fue re cerca y ella ahí. Andá a saber todo lo que le hizo y nosotras al lado no escuchamos nada, no la pudimos ayudar", lamentó.