Aceptaron como querellante al Banco Nación en la causa penal por el préstamo millonario a Vicentin

El juez federal Julián Ercolini aceptó como querellante al Banco Nación en la causa que investiga la comisión de supuestos delitos penales durante la gestión anterior, cuando se otorgaron créditos por valor de 18500 millones de pesos a la compañía cerealera Vicentin. "Corresponde hacer lugar a la solicitud del Banco de la Nación Argentina de ser tenido por parte querellante en estas actuaciones. Se verifica con claridad que la entidad financiera podría llegar a resultar damnificada de los hechos investigados", indica la resolución del juez.



El viernes, el fiscal Gerardo Pollicita había pedido al Banco informes sobre los controles requeridos para autorizar un crédito de semejante magnitud, equivalente al 20 por ciento del patrimonio total del banco. Hasta el momento están imputados el último presidente del Banco, Javier González Fraga, y los empresarios de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli. Sin embargo, podrían sumarse más nombres en pocos días, debido a que la fiscalía pidió al Banco el detalle de los funcionarios que participaron en la gestión de los créditos y autorizaron la transferencia de fondos a las cuentas de la empresa. Pollicita también quiere saber quiénes operaban como nexo en la empresa.

La semana pasada, el Banco remitió a los tribunales de Comodoro Py no menos de 70 archivos con informes y documentación. La Unidad de Información Financiera (UIF) también fue aceptada como querellante. En las últimas horas, trascendió que el juez Fabián Lorenzini, que tiene a su cargo el concurso de acreedores de Vicentin, trabajó durante 20 años para la sucursal Reconquista del Banco Nación y firmó resoluciones relacionadas con ese grupo, lo que podría haber la puerta para su recusación. Lorenzini, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial número 2 de Reconquista, "fue asesor legal del banco e intervino en cuestiones vinculadas al grupo Vicentin", según informaron fuentes del BNA a la Agencia Télam. Las resoluciones de Lorenzini como asesor del BNA involucran a empresas del grupo como Buyanor S.A., Biogas Avellaneda y Renopack. De hecho, las empresas del grupo Vicentin son las principales clientas de la sucursal Reconquista del BNA.



El director del Banco Nación, Claudio Lozano, advirtió que la deuda de Vicentin con la entidad por más de US$ 300 millones "afecta la capacidad prestable" de la institución para otorgar créditos. "Vicentin al Banco Nación le debe más de US$ 300 millones. Esto implica no poder disponer de esa capacidad prestable para poder asignarla, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa. Afecta la capacidad prestable del Banco", dijo esta mañana Lozano a FM Led. Lozano destacó que durante la gestión de Javier González Fraga al frente del Banco Nación, durante el gobierno Mauricio Macri, el BNA "tuvo una política de fuerte concentración del crédito en pocas empresas, que dio como resultado un alto nivel de riesgo para el Banco".



"Han estafado a miles de productores y a la banca pública. Esto afecta la economía del norte de Santa Fe y afecta un área estratégica en Argentina como es el comercio exterior de granos", aseguró Lozano.