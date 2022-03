Acompañar: cómo acceder al nuevo programa con el que las víctimas de violencia de género podrán cobrar $33.000 mensuales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que pagará un subsidio de $33.000 mensuales por seis meses a las mujeres y miembros del colectivo LGBTI+ que se encuentran en situación de violencia de género. La medida se tomó en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Se trata del Programa Acompañar, impulsado desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que tienen como fin brindar una asistencia para impulsar la independencia económica de las personas afectadas. La cita corresponde al Salario Mínimo, Vital y Móvil que se actualizó en marzo de este año.

El Plan Acompañar provee una asistencia económica e integral a mujeres y personas LGBTIQ víctimas de violencia de género. No se requiere una inscripción. Sin embargo, las personas afectadas deberán acercarse a las unidades locales y provinciales registradas. Se pueden saber cuáles son las unidades más cercanas al domicilio de cada una haciendo click en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/generos/unidades-del-programa-acompanar.

Un dato no menor es que es compatible con otros beneficios como son la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), la Asignación por Hijo con Discapacidad, Monotributo Social y Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

También este programa se suma a otros beneficios para asistir a algunos sectores como el Plan Mi Pieza, el cual entrega hasta 240 mil pesos para mujeres de barrios populares, la Ayuda Escolar Anual, en el marco de la vuelta a clases 2022, y el bono de 5 mil pesos para desocupados.

En concreto, para acceder a este plan se puede percibir:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Beneficiarias que reciban la Asignación por hijo con discapacidad

Monotributistas sociales

Trabajadoras registradas bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares

Sin embargo hay algunas limitaciones. Por ejemplo no podrán recibir este plus:

Trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas y régimen de autónomos (excepto monotributo social)

Quienes reciban subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo o capacitación otorgada por el Estado nacional

Jubilados y pensionados

Titulares de Prestación por desempleo

Para acceder a este plan además de no estar entre las personas que no pueden recibir, se tiene que tener entre 18 y 65 años y acercarse a una unidad de acompañamiento. Según se informó no es necesario presentar una denuncia de violencia de género para acceder al mismo.

Para conocer la Unidad de Acompañamiento más cercana las mujeres deben ingresar en la página de Unidades de Acompañamiento o comunicarse con la Línea 144 para recibir información, a través de un llamado al 144, escribiendo por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.